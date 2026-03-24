Tragedia na polowaniu, myśliwy śmiertelnie postrzelił kolegę. Nowe informacje

Jak poinformowała we wtorek prokurator Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, 47-letni Sebastian S. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, złożył wyjaśnienia i przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci swojego o rok starszego kolegi z koła łowieckiego.

Prok. Noch dodała, że S. został przebadany na zawartość alkoholu - miał niecałe 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja pobrała także jego krew do badań. Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia właściwego toku postępowania prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego w wysokości 10 tys. zł. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Tragedia na Pomorzu. Myśliwy śmiertelnie postrzelił swojego kolegę

48-letni myśliwy zmarł na skutek polowania, do którego doszło w sobotni wieczór w miejscowości Graniczna Wieś w pomorskiej gminie Trąbki Wielkie. Tego dnia dwaj członkowie koła łowieckiego udali się na polowanie. Po jego zakończeniu, w czasie rozładowywania broni palnej przez myśliwego Sebastiana S., padł niekontrolowany strzał, który ranił drugiego z mężczyzn. Podjęta reanimacja nie powiodła się.

Polski Związek Łowiecki w reakcji na to zdarzenie wyraził gotowość do współpracy z organami ścigania. "Jako organizacja zrzeszająca osoby wykonujące legalne polowania i uprawnione do posiadania broni podkreślamy, że bezpieczeństwo, odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów są dla nas zasadami nadrzędnymi" - czytamy na stronie internetowej organizacji.

PZŁ poinformował też, że złożył zawiadomienie do właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia tego zdarzenia. Rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne.

