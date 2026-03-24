Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone czynią postępy w negocjacjach mających zakończyć wojnę z Iran. Według jego słów Waszyngton uzyskał istotne ustępstwo ze strony Teheranu, a rozmowy prowadzone są z "właściwymi osobami".

- Jesteśmy teraz w trakcie negocjacji - powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu, podkreślając, że Iran jest bardzo zainteresowany osiągnięciem porozumienia.

Jednocześnie media informują, że USA przekazały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia konfliktu. Według doniesień obejmuje on m.in. demontaż programu nuklearnego, zaprzestanie wspierania grup proxy oraz ponowne otwarcie strategicznej Cieśniny Ormuz.

ZOBACZ: Wielka łapanka wrogów reżimu w Iranie. "Jedna z największych"

Dodatkowo pojawiły się informacje o propozycji miesięcznego zawieszenia broni, które miałoby umożliwić szczegółowe negocjacje.

Jednak władze w Teheranie stanowczo zaprzeczają, jakoby prowadzone były bezpośrednie rozmowy. Przewodniczący parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf określił te doniesienia jako "fake news".

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz punktem zapalnym

Jednym z najważniejszych elementów sporu pozostaje Cieśnina Ormuz, przez którą normalnie transportowane jest około 20 proc. światowej ropy. Iran praktycznie zablokował ten szlak po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich ataków cztery tygodnie temu, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii.

Trump nazwał ostatnie ustępstwo Iranu "bardzo dużym prezentem", podkreślając jego ogromne znaczenie ekonomiczne.

ZOBACZ: Trump zapewnia w sprawie Iranu i broni jądrowej. "Zgodzili się"



Pomimo sygnałów o możliwych negocjacjach, działania militarne trwają. Stany Zjednoczone, Izrael i Iran kontynuują wzajemne uderzenia.

Według źródeł USA przygotowują się także do wysłania kolejnych tysięcy żołnierzy, w tym jednostek z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

W regionie stacjonuje już około 50 tys. amerykańskich żołnierzy, a dalsze wzmocnienia mogą oznaczać dłuższy konflikt.

