Splądrowali 171 nagrobków. Połasili się nawet na krzyże i ozdobne litery

Trzy osoby usłyszały zarzuty w związku z kradzieżami na cmentarzu w Niestępowie (woj. pomorskie). Jak poinformowała wojewódzka policja, podejrzani zniszczyli z zamiarem późniejszego sprzedania elementy metalowe ze 171 nagrobków. Grozi im nawet do ośmiu lat więzienia.

Zapalony znicz na cmentarzu obok policjantów prowadzących zatrzymanego mężczyznę.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach zatrzymali trzech osób w wieku 51, 25 i 22 lat w związku z podejrzeniem, że mogą oni okradać cmentarze. Jak dodają mundurowi, trwają także prace nad zatrzymaniem czwartego podejrzanego.

 

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 marca. Według ustaleń policji sprawcy przecięli siatkę ogradzającą cmentarz w Niestępowie, gdzie okradli nagrobki z metalowych ozdób, liter i krzyży. Funkcjonariusze z Gdańska nadmieniają, iż złodzieje działali także na terenie powiatów wejherowskiego oraz gdańskiego.

Trzej podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży i zbezczeszczenia miejsca spoczynku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, aby aresztować 22-latka na trzy miesiące.

 

Wobec 51-latka oraz 25-latki zastosowano dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. "Za popełnione przestępstwo grozi im kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności" - podano w komunikacie policji. Służby zaapelowały również o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych na komisariat w Żukowie, aby złożyć zeznania.

 

