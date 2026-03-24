Władze w Bratysławie tłumaczą swoje działania tym, że zagraniczni kierowcy, zwłaszcza z Polski, zaczęli masowo kupować tańsze paliwo na Słowacji. Podkreślają również, że bez podjęcia odpowiednich kroków państwu mogą grozić niedobory tego surowca.

- Przyjmujemy do wiadomości, że rząd Słowacji przyjął środek nakładający 30-dniowe ograniczenie na tankowanie oleju napędowego na Słowacji, a także wprowadzający zróżnicowane ceny dla pojazdów krajowych i zagranicznych. Obejmuje to wyższe ceny dla pojazdów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi – powiedział na konferencji prasowej rzecznik KE Ricardo Cardoso.

Ograniczenia na Słowacji. KE: Dyskryminujące i sprzeczne z prawem UE

- Uważamy, że ten środek jest wysoce dyskryminujący i sprzeczny z prawem UE. Rozumiemy potrzebę wspierania obywateli, ale w tym szczególnym czasie środki te nie mogą dyskryminować ze względu na narodowość ani podważać integralności naszego jednolitego rynku - dodał.

Rzecznik KE zapowiedział, że zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne w celu zapewnienia przestrzegania tych przepisów.

ZOBACZ: Sąsiad Polski podnosi ceny paliw. Obcokrajowcy zapłacą więcej

Na Słowacji od poniedziałku ceny oleju napędowego dla zagranicznych kierowców są ustalane na podstawie średniej cen oleju napędowego z Austrii, Czech i Polski, przy wykorzystaniu danych UE. Obowiązuje też limit tankowania – można zapełnić bak samochodu oraz 10-litrowy kanister.

Te ograniczenia mają obowiązywać przez 30 dni i nie dotyczą benzyny.

