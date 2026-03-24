Nowe stawki na Słowacji zobowiązują stacje benzynowe do pobierania ok. 1,83 euro za litr oleju napędowego od kierowców z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Jak zauważa ukraińska agencja UNIAN, to "średnia cena paliwa w Czechach, Polsce i Austrii, która jest o ok. jedną piątą wyższa niż cena oleju napędowego na Słowacji na początku zeszłego tygodnia".

Kierowcy aut na krajowych tablicach rejestracyjnych mają z kolei płacić po podwyżkach ok. 1,58 euro za litr.

Nowe stawki paliw na Słowacji. Rząd wskazuje na Polskę

Rząd w Bratysławie tłumaczy takie działania tym, że zagraniczni kierowcy, zwłaszcza z Polski, zaczęli masowo kupować tańsze paliwo na Słowacji. Jednym z argumentów jest również to, że od połowy lutego kraj faktycznie znajduje się w stanie zagrożenia niedoborami paliwa.

Zgodnie z nowymi zasadami pracownicy stacji benzynowych muszą wpisywać numery tablic rejestracyjnych do systemu.

Pomimo rosnących cen na świecie paliwo na Słowacji pozostaje jednym z najtańszych w Unii Europejskiej - jego cena wzrosła mniej niż w wielu innych krajach Starego Kontynentu po kryzysie spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Rosną ceny paliw na świecie

Od czasu rozpoczęcia działań USA i Izraela przeciwko Iranowi - pod koniec lutego - ropa Brent zdrożała o ponad 40 proc. z powodu obaw, że konflikt w Zatoce Perskiej wywoła globalny kryzys energetyczny, zwiększając inflację.

Wojna w regionie sparaliżowała tranzyt przez cieśninę Ormuz i zmusiła producentów ropy w Zatoce Perskiej do ograniczenia dziennego wydobycia ropy o miliony baryłek.

Produkty takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze zdrożały jeszcze bardziej niż ropa naftowa, wywierając presję na konsumentów i dezorientując działania rządów na świecie.

