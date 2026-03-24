- Mam bezpośrednie upoważnienie od pana premiera - chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie związanej z porodówką w Lesku - powiedział rzecznik rządu podczas konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu.

- Faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje, nigdy z naszej strony, strony rządu czy NFZ nie było intencji zamykania - dodał Szłapka.



- Szczególnie przepraszam tych młodych ludzi, którzy w programie piątkowym zadawali te pytania - dodał rzecznik i zadeklarował, że rząd zadba, aby takie sytuacje się nie powtarzały.

Rzecznik rządu przeprosił "z upoważnienia premiera". Porodówka w Lesku została zamknięta

Według informacji przekazanych przez Adama Szłapkę o zamknięciu oddział ginekologiczno-położniczego w szpitalu w Lesku zdecydowały władze powiatu, które wnioskowały o to trzykrotnie.

- Od samego początku Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, było gotowe do współpracy z samorządem, natomiast żaden oddział nie może funkcjonować wbrew samorządom - przekazał rzecznik.



Samorząd uzasadniał wcześniej decyzję stratami, jakie przynosi porodówka szpitalowi i niewielką liczbą urodzeń w regionie.

Burza po słowach premiera. "Mamy najgęstszą sieć porodówek w Europie"

Premier Donald Tusk stwierdził, że oddział ginekologiczno-położniczy w Lesku nie został zamknięty w piątek na antenie TVN24. Na pytanie członków młodzieżówki Razem o jakość opieki okołoporodowej szef rządu przekonywał, że dostępność oddziałów położniczych w Polsce jest wystarczająca.

- Nie mamy w Polsce problemu z dostępem do porodówek. W tej chwili mamy najgęstszą sieć porodówek w Europie - stwierdził premier, a skonfrontowany z przykładem porodówki w Lesku premier stwierdził, że ta "nie jest zamknięta".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni