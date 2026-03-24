Potężna kumulacja w Lotto. "Szóstka" nie padła od 11 losowań

Zwycięski kupon w Nowym Sączu został wypełniony przed losowaniem 25 lipca 2025 roku. Co prawda główną nagrodą podzielili się wówczas gracze z Niemiec i Finlandii, ale zwycięzcy z Nowego Sącza przypadło 3 498 875,80 zł.

Nikt nie zgłosił się po nagrodę w Nowym Sączu. Do Totalizatora wróci 3,5 mln zł

"Szczęście grającemu przyniósł nowosądecki punkt Lotto zlokalizowany na ul. Tarnowskiej 169 oraz wylosowane liczby: 7, 8, 13, 29, 36 oraz 4, 8. Szczęśliwy zakład zawarto metodą chybił trafił" - podał Totalizator Sportowy, podkreślając, że była to pierwsza tak wysoka wygrana w tamtym mieście.

W poniedziałek "Gazeta Krakowska" poinformowała, że mimo upływu wielu miesięcy zwycięzca nie zgłosił się po nagrodę. Zgodnie z obowiązującymi procedurami po upływie pół roku nie może on już odebrać pieniędzy. Środki wrócą do organizatora loterii i zostaną wypłacona w kolejnych nagrodach.

We wtorek Lotto do wygrania 33 mln zł. Największa kumulacja od ponad trzech lat

Blisko dziesięciokrotnie więcej niż w przypadku pechowego zwycięstwa w Nowym Sączu będzie można wygrać we wtorkowym losowaniu Lotto. Podczas ostatnich 11 losowań nikt nie skreślił sześciu właściwych liczb, przez co mamy do czynienia z wysoką kumulacją.

Wysokość głównej nagrody we wtorkowym losowaniu osiągnęła poziom 33 mln zł. Jest to największa kwota, jaką można wygrać w Lotto od kumulacji z grudnia 2022 r. i druga trzecia pod względem wysokości stawka w historii Lotto.

W Lotto (kiedyś Duży Lotek) gracze skreślają sześć z 49 liczb. W ramach jednego kupony można zawierać wiele zakładów, Totalizator Sportowy dopuszcza także grę systemową, w których typuje się od 7 do 12 liczb. Wysokość wygranej zależna jest od liczby właściwie wskazanych liczb.

Jeśli w danym losowaniu nikt nie skreśli sześciu wylosowanych cyfr, kwota głównej wygranej przechodzi do kolejnego losowania w ramach kumulacji. Losowanie Lotto z rekordową kumulacją 33 mln zł we wtorek o godzinie 22.00.

