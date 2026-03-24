Potężna kumulacja w Lotto. "Szóstka" nie padła od 11 losowań
Co najmniej 33 miliony złotych są do wygrania we wtorkowym losowaniu Lotto. Szczęśliwych sześciu z 49 liczb od dawna nikt trafnie nie wytypował, dlatego suma urosła do takiego poziomu. Jeśli tym razem się uda, komuś urośnie stan konta... chyba że nie odbierze nagrody. Do takiej właśnie sytuacji doszło niedawno w Nowym Sączu.
Zwycięski kupon w Nowym Sączu został wypełniony przed losowaniem 25 lipca 2025 roku. Co prawda główną nagrodą podzielili się wówczas gracze z Niemiec i Finlandii, ale zwycięzcy z Nowego Sącza przypadło 3 498 875,80 zł.
Nikt nie zgłosił się po nagrodę w Nowym Sączu. Do Totalizatora wróci 3,5 mln zł
"Szczęście grającemu przyniósł nowosądecki punkt Lotto zlokalizowany na ul. Tarnowskiej 169 oraz wylosowane liczby: 7, 8, 13, 29, 36 oraz 4, 8. Szczęśliwy zakład zawarto metodą chybił trafił" - podał Totalizator Sportowy, podkreślając, że była to pierwsza tak wysoka wygrana w tamtym mieście.
W poniedziałek "Gazeta Krakowska" poinformowała, że mimo upływu wielu miesięcy zwycięzca nie zgłosił się po nagrodę. Zgodnie z obowiązującymi procedurami po upływie pół roku nie może on już odebrać pieniędzy. Środki wrócą do organizatora loterii i zostaną wypłacona w kolejnych nagrodach.
We wtorek Lotto do wygrania 33 mln zł. Największa kumulacja od ponad trzech lat
Blisko dziesięciokrotnie więcej niż w przypadku pechowego zwycięstwa w Nowym Sączu będzie można wygrać we wtorkowym losowaniu Lotto. Podczas ostatnich 11 losowań nikt nie skreślił sześciu właściwych liczb, przez co mamy do czynienia z wysoką kumulacją.
Wysokość głównej nagrody we wtorkowym losowaniu osiągnęła poziom 33 mln zł. Jest to największa kwota, jaką można wygrać w Lotto od kumulacji z grudnia 2022 r. i druga trzecia pod względem wysokości stawka w historii Lotto.
W Lotto (kiedyś Duży Lotek) gracze skreślają sześć z 49 liczb. W ramach jednego kupony można zawierać wiele zakładów, Totalizator Sportowy dopuszcza także grę systemową, w których typuje się od 7 do 12 liczb. Wysokość wygranej zależna jest od liczby właściwie wskazanych liczb.
Jeśli w danym losowaniu nikt nie skreśli sześciu wylosowanych cyfr, kwota głównej wygranej przechodzi do kolejnego losowania w ramach kumulacji. Losowanie Lotto z rekordową kumulacją 33 mln zł we wtorek o godzinie 22.00.
