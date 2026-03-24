Komunikat DORSZ przekazało w mediach społecznościowych we wtorek po południu. Wcześniej pojawiły się doniesienia o zmasowanych nalotach rosyjskich dronów na Ukrainę i atakach m.in. w centrum Lwowa.

Jak wskazano w komunikacie, uruchomiono środki będące w dyspozycji DORSZ - w powietrzu znalazły się myśliwce oraz śmigłowiec, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - zapewniło Dowództwo.

Rosyjskie naloty na Ukrainę. Kolejne samoloty NATO w powietrzu

Poprzednio Dowództwo informowało o poderwaniu lotnictwa we wtorek wczesnym rankiem, w obliczu nocnych nalotów Rosji na Ukrainę. W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z powtarzającymi się rosyjskimi masowymi nalotami na Ukrainę.

Zadaniem pilotów w tego typu misjach jest patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej i upewnienie się, że drony nie stanowią zagrożenia dla Polski.

Eksplozje we Lwowie. Władze: Celem zabytek UNESCO

Władze we Lwowie podały, że celem rosyjskiego ataku był budynek wpisany na listę UNESCO. Według wstępnych ustaleń obiekt został uszkodzony. Informacje o skali zniszczeń oraz okolicznościach ataku są nadal weryfikowane.

Szef Wojskowej Administracji Obwódu Lwowskiego Maksym Kozycki ostrzegł mieszkańców o wysokim ryzyku kolejnego ataku i wezwał, by na razie pozostali w schronach. W sieci krążą zdjęcia i nagrania z ataku.

Głos po ataku zabrał konsul generalny RP we Lwowie Marek Radziwon. - Jeden z dronów spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów - przekazał dyplomata.

Wyjaśnił, że znajdujące się w pobliżu Archiwum Historycznym Miasta Lwowa zgromadziło najcenniejsze zbiory rękopiśmienne i książkowe.- Jest to we Lwowie jedno z trzech najważniejszych miejsc, w których przechowywana jest archiwalna spuścizna polska - oświadczył.

Konsul zapewnił, że pracownicy jego placówki są bezpieczni. - Wszyscy znajdujemy się w dobrze zabezpieczonym schronie - przekazał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni