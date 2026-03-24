Sam - najmłodszy mieszkaniec małpiarni ZOO we Wrocławiu - zginął w środę po upadku z gałęzi. Jak opisują przedstawiciele ogrodu zoologicznego, "mały najprawdopodobniej stracił równowagę" i uderzył o element wyposażenia wybiegu.

"Małe małpy uczą się bycia małpą ze wszystkimi tego konsekwencjami - eksplorują teren, skaczą, wspinają się, a niekiedy - choć jest to bardzo przykre - również spadają" - przekazano w komunikacie.

Mangaba rudoczelna z ZOO Wrocław nie żyje. Stado przeżywa żałobę

Samiec mangaby rudoczelnej był aktywnym i prawidłowo rozwijającym się osobnikiem. Towarzyszył swojemu starszemu o siedem dni bratu oraz trzyletniej siostrze.

Od środy budynek małpiarni pozostawał zamknięty dla zwiedzających. ZOO Wrocław dało czas członkom rodziny zmarłego Sama czas, aby go pożegnać. Jak wyjaśniono, część gatunków naczelnych przejawia zachowania porównywalne do przeżywania żałoby.

"Obserwowaliśmy przejmujące sceny: cała grupa mangab przytulała martwe młode. Wszyscy wąchali Sama, dotykali go, iskali, lizali. Stado wyraźnie posmutniało, Zgredek wydawał z siebie niekiedy wysokie dźwięki, które oznaczają zaniepokojenie" - zrelacjonowało ZOO.

Proces małpiej żałoby jest ważny dla samopoczucia osobników. Obecnie jednak małpiarnia jest otwarta normalnie. "Bardzo dziękujemy za zrozumienie naszej sytuacji" - napisano w komunikacie.

Mangaba rudoczelna na liście gatunków zagrożonych wyginięciem

Mangaba rudoczelna jest zakwalifikowana w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych jako gatunek zagrożony wyginięciem. Do takiego stanu doprowadziła utrata naturalnych siedlisk, ale też polowania na małpy spowodowane m.in. uznaniem ich za szkodniki.

Gatunek występuje na niewielkim obszarze Afryki równikowej w Kamerunie, Gabonie i Nigerii. Bytuje zwykle w lasach deszczowych, ale można spotkać go także w innych rodzajach lasów i wokół obszarów rolnych. Żyje w grupach liczących od 14 do 25 osobników (okazjonalnie do 60).

