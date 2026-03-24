Blok partii lewicowych może liczyć na 83 mandaty, a partie prawicowe zgromadziły łącznie 73 mandaty. Rząd, aby mieć większość potrzebuje 90 mandatów w 179-mandatowym parlamencie.

W takiej sytuacji, tak jak wcześniej przewidywały to przedwyborcze sondaże, języczkiem u wagi będzie centrowa partia Umiarkowani, która zdobyła 8,2 proc., czyli 14 mandatów.

Dania. Wybory parlamentarne. Są wyniki exit poll

Wynik Duńskiej Partii Socjaldemokratycznej - 19,2 proc. - mimo zwycięstwa w wyborach jest uważany za klęskę. W 2022 r. ugrupowanie premier Mette Frederiksen zdobyła 27,5 proc. Trzy lata wcześniej, kiedy aktualna szefowa rządu po raz pierwszy poprowadziła swoją formację do zwycięstwa, udało się jej zyskać poparcie na poziomie 25,9 proc.

"Socjaldemokraci i Partia Liberalna osiągną najgorsze wyniki wyborcze od ponad 100 lat, jeśli końcowe wyniki wyborów będą przypominać sondaże wyjściowe" - podaje najstarszy duński dziennik "Berlingske".

Do tej pory, najgorszym wynikiem Socjaldemokratów z ostatnich lat był ten z 2011 roku, kiedy Helle Thorning Schmidt zdobyła władzę mimo zaledwie 24,8 procent głosów. Wtedy był to najgorsze notowania od 1903 roku. Aktualny wynik oznacza najniższe poparcie od 1901 roku.

ZOBACZ: Wybory w Słowenii. Partia premiera wygrywa jednym mandatem

Drugie miejsce zajęła Socjalistyczna Partia Ludowa, uzyskując 11,4 proc. głosów. Trzeci wynik osiągnął libertariański Sojusz Liberalny - 10,5 proc.

Sondaż exit poll dla DR wskazuje też na kryzys Partii Liberalnej, która według badania zyskała 9,3 proc. poparcia. Wcześniej najgorszym rezultatem tej formacji było 10,5 proc. z 1987 roku. Słaby wynik Partii Liberalnej to porażka lidera tego ugrupowania, obecnego ministra obrony Troelsa Lund Poulsena.

Nowy premier Danii? Komentatorzy wskazują na Larsa Lokke Rasmussena

Dobry wynik Umiarkowanych to z kolei sukces dobrej kampanii szefa duńskiej dyplomacji Larsa Lokke Rasmussena. Wielu komentatorów uważa, że polityk ma dużą szansę zostać nowym premierem Danii. Rasmussen w przeszłości już dwukrotnie sprawował tę funkcję w latach 2009-11 oraz 2015-19, wówczas jednak jako szef Partii Liberalnej.

Z exit poll wynika, że wszystkie 12 partii przekroczyło próg wyborczy wynoszący 2 proc. i wezmą one udział w podziale mandatów.

Danią od 2022 r. rządziła koalicja socjaldemokratów, Partii Liberalnej oraz Umiarkowanych. Sondaż exit poll pokazuje, że ugrupowania te nie zdołają odnowić większościowej koalicji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni