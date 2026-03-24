Oficjalna wizyta Alaksandra Łukaszenki w Korei Północnej rozpocznie się w środę i potrwa do piątku. Kancelaria białoruskiego przywódcy zaznaczyła, że odwiedzi on Pjongjang na zaproszenie Kim Dzong Una.

"Centralnym punktem wizyty będą rozmowy obu przywódców. Planują oni omówić pełen zakres obszarów rozwoju stosunków białorusko-koreańskich, identyfikując kluczowe obszary wspólnego zainteresowania i najbardziej obiecujące projekty do wdrożenia" - podał Mińsk.

Łukaszenka spotka się z Kim Dzong Unem. Oficjalna wizyta w Pjongjangu

Według informacji przekazanych przez pracowników Łukaszenki "wizyta ma na celu wzmocnienie ram prawnych stosunków i promowanie szerszej współpracy dwustronnej". W maju zeszłego Białoruś i Korea Północna podpisały porozumienie o współpracy handlowej i gospodarczej.

Agencja Anadolu Ajansı podała, że wizyta jest skutkiem zacieśniania relacji białorusko-koreańskich w ostatnich latach. Kim Dzong Un zaprosił Łukaszenkę do Pjongjangu we wrześniu zeszłego roku podczas spotkania przywódców na paradzie wojskowej w Pekinie.

Spotkanie na najwyższym szczeblu poprzedziła wizyta białoruskiej delegacji rządowej w Pjongjangu. W 2025 roku wicepremier Jurij Szulejko spędził w stolicy Korei Północnej trzy dni i uczestniczył w obradach połączonego komitetu ds. współpracy gospodarczej i handlu.

