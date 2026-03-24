Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un powiedział, że w prawie krajowym Stany Zjednoczone są jasno wskazane jako państwo dopuszczające się terroru. Nawiązał tym do ataków USA i Izraela na Iran, które Donald Trump argumentował zamiarem zniszczenia potencjału nuklearnego Teheranu.

Korea Północna zwiększa siłę nuklearną. Tłumaczy to zagrożeniem

Jak utrzymują władze w Pjongjangu, w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie istnieją przesłanki, by zdecydowanie stawiać na rozwój broni atomowej. - Będziemy nadal mocno utrwalać nasz status państwa uzbrojonego w broń jądrową jako nieodwracalny kurs, jednocześnie agresywnie intensyfikując walkę z siłami wrogimi - powiedział Kim przed Najwyższym Zgromadzeniem Ludowym.

Ponadto Korea Północna odrzuca tłumaczenia Izraela i USA w sprawie ataków na Iran, obawiając się, że południowokoreańskie siły przy wsparciu Amerykanów mogą próbować zniszczyć również reżim Kima. - Godność państwa, interesy narodowe i ostateczne zwycięstwo gwarantuje tylko najsilniejsza władza. Nasz rząd będzie nadal zdecydowanie umacniał swój status jako potęgi nuklearnej - uznał przywódca.

Kim Dzong Un straszy Koreę Południową. Ekspert widzi w tym strach

Kim powtórzył, że "uznaje Koreę Południową za najbardziej wrogie państwo". - Poradzimy sobie z nią, całkowicie odrzucając i ignorując je 'najjaśniejszymi' słowami i działaniami, a Korea Południowa zapłaci bezlitośnie cenę za wszelkie działania, które dotkną naszej republiki, bez najmniejszego wahania czy rozważenia" - mówił.

Hong Min, ekspert z południowokoreańskiego think tanku KINU, w rozmowie z agencją AFP stwierdził, że przemówienia Kim Dzong Una na temat broni atomowej odzwierciedlają "stopień, w jakim Kim i przywództwo postrzegają obecne działania USA z głębokim zaniepokojeniem".

USA chciały rozmów z Koreą Północną. Brak pozytywnej odpowiedzi

W ostatnich miesiącach Waszyngton dążył do wznowienia rozmów dyplomatycznych z Pjongjangiem, jednak władze Korei Północnej nie odpowiedziały na te starania. - Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nieustannie dostarczają strategiczne zasoby nuklearne na obszary otaczające nasz kraj, wstrząsając fundamentami bezpieczeństwa regionalnego - oznajmił Kim Dzong Un.

Południowokoreański przywódca zaznaczył również, że w 2026 roku wydatki na obronność wyniosą 15,8 proc. budżetu państwa w porównaniu do 15,7 proc. przeznaczonych na 2025 rok.

Mimo regularnych gróźb i prezentowania nowej broni Korea Północna ogranicza się jedynie do działań prowokacyjnych wobec obcych państw. W połowie marca Kim Dzong Un nadzorował testy wyrzutni rakietowych kalibru 600 mm. Wystrzelono wówczas co najmniej 10 pocisków w kierunku Morza Japońskiego, które jednak nie naruszyły wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii.

