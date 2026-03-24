Wystawa "Totus Tuus" została otwarta w węgierskim mieście Székesfehérvár w poniedziałek, gdy przypadł Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jak opisywał na miejscu kardynał Stanisław Dziwisz, jest ona znakiem pamięci Węgrów o Janie Pawle II. - Wzrusza nas ich pamięć o świętym papieżu - dodał.

Kard. Dziwisz "jest przekonany, że wystawa zachęci wielu do bliższego poznania życia, nauczania i świętości tak bliskiego nam papieża, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej". - Był papieżem rodziny i młodych, papieżem i obrońcą poczętego życia, papieżem godności człowieka i pokoju - wyliczał.

Kard. Dziwisz z wizytą na Węgrzech. Cytował słowa Jana Pawła II

Były osobisty sekretarz Jana Pawła II powiedział, że Karol Wojtyła przejął od swoich rodaków tradycyjną życzliwość, jaką Polacy darzą naród węgierski. Jak opisywał, symbolem przyjaźni obu narodów, a także wspólnego duchowego pokrewieństwa i dziedzictwa, jest urodzona na Węgrzech święta Jadwiga Andegaweńska, królowa Polski, wyniesiona na ołtarze przez polskiego papieża.

Przy tej okazji kardynał przypomniał słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 16 sierpnia 1991 roku w Ostrzyhomiu: "W Krakowie, który był stolicą Polski, mojej ojczyzny, pozostały do dziś i pozostaną na zawsze ślady naszych historycznych więzi. Król Ludwik Węgierski był królem Węgier i Polski, a jego córka Jadwiga (…) dała naprawdę nowy impuls życiu narodu, a nawet narodów i życiu Kościoła. Zdaję sobie sprawę, że przybywając tu po raz pierwszy, spotykam się z tą rzeczywistością, która choć odległa o sześć stuleci, jest nadal aktualna i żywa".

Dziwisz uznał też, że to Jan Paweł II przyczynił się do wyswobodzenia spod komunizmu także obu narodów, dzięki czemu możliwa była również tamta wizyta na Węgrzech w 1991 roku.

