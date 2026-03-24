Około godziny 8.40 we wtorek służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej w Krakowie. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Kraków. Zderzenie z udziałem pojazdu wojskowego. Znalazł się na boku

Jak wynika z relacji kom. Piotra Szpiechy, pojazd wojskowy poruszający się na sygnałach świetlnych i dźwiękowych wjechał na skrzyżowanie, gdy - najprawdopodobniej - sygnalizator nadawał czerwone światło.

Doszło do zderzenia z busem wyjeżdżającym z ulicy Rzemieślniczej. W wyniku kolizji pojazd wojskowy przewrócił się, a droga została czasowo zablokowana, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu.

Jak poinformował, kierowca busa był pod wpływem alkoholu - badanie wykazało 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Ruch w miejscu zdarzenia został przywrócony przed godziną 10.00.

