Groźne zderzenie w Krakowie z udziałem wojskowego pojazdu. Przewrócił się na bok

Pojazd wojskowy przewrócił się po zderzeniu z busem na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej w Krakowie - poinformował polsatnews.pl kom. Piotra Szpiecha, rzecznik Komendy Miejskiej w Krakowie. Kierowca busa był pod wpływem alkoholu. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.

Przewrócony pojazd wojskowy na skrzyżowaniu w Krakowie, otoczony przez służby ratownicze i inne pojazdy.
Wypadek z udziałem pojazdu wojskowego w Krakowie

Około godziny 8.40 we wtorek służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej w Krakowie. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Kraków. Zderzenie z udziałem pojazdu wojskowego. Znalazł się na boku

Jak wynika z relacji kom. Piotra Szpiechy, pojazd wojskowy poruszający się na sygnałach świetlnych i dźwiękowych wjechał na skrzyżowanie, gdy - najprawdopodobniej - sygnalizator nadawał czerwone światło.

 

Doszło do zderzenia z busem wyjeżdżającym z ulicy Rzemieślniczej. W wyniku kolizji pojazd wojskowy przewrócił się, a droga została czasowo zablokowana, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu.

 

Jak poinformował, kierowca busa był pod wpływem alkoholu - badanie wykazało 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Ruch w miejscu zdarzenia został przywrócony przed godziną 10.00.

 

Monika Bortnowska / wka / polsatnews.pl
