Kopanie w drzwi i uderzanie obcasami o klamkę - takie sceny zarejestrowano na nagraniu udostępnionym przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Służby ustaliły, że sprawcami zniszczenia mienia, do którego doszło w ubiegłym tygodniu, były dwie kobiety w wieku 32 i 33 lat. Motywem ich działań miał być "osobisty konflikt miłosny".



"Błędnie przekonane, że trafiły do właściwego mieszkania, zaczęły dobijać się do drzwi, a następnie naniosły na nie wulgarne napisy oraz dokonały ich uszkodzenia" - informują policjanci.

Okazało się, że sprawczynie w rzeczywistości zniszczyły drzwi sąsiadki kobiety, na której chciały dokonać aktu zemsty.

Kosztowna pomyłka. Chciały zemsty, ale pomyliły osoby

"Całe zdarzenie zostało zarejestrowane, co znacząco ułatwiło funkcjonariuszom szybkie ustalenie podejrzewanych. Po zebraniu materiału dowodowego kobiety usłyszały zarzuty przestępstwa" - przekazali mundurowi.

Sprawczynie otrzymały karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Dodatkowo nakazano im naprawienie szkody w całości.

ZOBACZ: Sąsiad Polski podnosi ceny paliw. Obcokrajowcy zapłacą więcej

Policja przypomina, że za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara pozbawienia wolności nawet do pięciu lat. "To zdarzenie pokazuje, że impulsywne działania, podejmowane pod wpływem emocji, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji" - podsumowują dolnośląscy policjanci.

