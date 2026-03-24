- Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do policji zaraz po godz. 5:00. Policjanci udali się na ulicę Dworcową - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. sztab. Anna Osińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Pociągi to składy relacji Rzepin - Nakło nad Notecią oraz Gniezno - Poznań Główny.

Dwa pociągi na tym samym torze w Gnieźnie. Policja zwraca się do prokuratury

Jak ustalono, dwa pociągi poruszały się tym samym torem, jadąc na siebie. Udało się jednak uniknąć zderzenia, wobec czego nikt nie odniósł obrażeń - pociągi dzieliło około 20 metrów.

- Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość maszynisty i dyżurnego operatora ruchu, który był w pracy. Byli trzeźwi - poinformowała asp. sztab. Osińska. Jak dodała, policja zwróci się do prokuratury, aby zbadała sprawę.

Rzecznik PKP PLK: Maszynista nie zatrzymał się przed semaforem

- Wiemy, że po godz. 4 doszło do sytuacji, kiedy maszynista pociągu Polregio nie zatrzymał się przed semaforem wskazującym "stój", zatrzymał się kilkadziesiąt metrów od innego pociągu, który znajdował się na tym samym torze, pociągu Kolei Wielkopolskich - przekazał dla Polsat News rzecznik prasowy PKP PLK Karol Jakubowski.

- Natychmiast powołano komisję, która sprawdza okoliczności tego wydarzenia. O godz. 5.55 otrzymaliśmy zgodę na przywrócenie ruchu pociągów na linii kolejowej, więc teraz pociągi jeżdżą już zgodnie z rozkładem. Mogą występować tzw. opóźnienia wtórne, ale nasi dyżurni tak starają się prowadzić ruch pociągów, aby te opóźnienia minimalizować - przekazał rzecznik.

