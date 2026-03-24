Podczas inauguracji szczytu w siedzibie Departamentu Stanu USA, Trump podkreśliła, że jej inicjatywa skupiająca małżonków przywódców oraz "wizjonerów technologii" z sektora prywatnego jest "bezprecedensowa".

- Misją naszej koalicji jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. To historyczny moment. Naszym głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom tego, czego potrzebują, aby odnieść sukces w tym szybko zmieniającym się świecie - powiedziała żona prezydenta USA.

Szczyt Melanii Trump. Wśród zaproszonych Marta Nawrocka

Zapowiedziała, że chce, by członkowie koalicji promowali "innowacyjne programy nauczania", lobbowali za ustawodawstwem umożliwiającym lepsze kształcenie z użyciem technologii oraz za partnerstwem sektora publicznego i prywatnego.

Doradca naukowy prezydenta Michael Kratsios zaznaczył, że edukacja pod kątem AI jest kluczowa, bo w niedalekiej przyszłości "każda ścieżka kariery będzie używać AI w jakiś sposób".

Marta Nawrocka była jedną z 45 pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów zaproszonych na szczyt przez Melanię Trump. We wtorek na szczycie wystąpiły m.in. Ołena Zełenska z Ukrainy oraz żona premiera Izraela Sara Netanjahu.

Nawrocka wystąpi w środę, w drugim dniu imprezy, podczas dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu, obok m.in. pierwszej damy Francji Brigitte Macron. W szczycie uczestniczą też przedstawiciele koncernów technologicznych, w tym Meta, Microsoft, OpenAI, xAI i Palantir.

Kulisy szczytu Melanii Trump. Rozmowy o bezpieczeństwie dzieci

W wydarzeniu uczestniczył również zastępca szefa kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz. "Rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w internecie, w tym o skutecznym i bezpiecznym wykorzystaniu nowych technologii. W dzisiejszych czasach to kwestia wręcz fundamentalna dla rozwoju i zdrowia najmłodszych" - czytamy we wtorkowym wpisie Andruszkiewicza na X.

Polityk zaznaczył, że choć Marta Nawrocka nie wystąpiła na inauguracji szczytu w Departamencie Stanu, zrobi to podczas węższej dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu, w towarzystwie m.in. Melanii Trump i Brigitte Macron. - To akcent polityczny, który pokazuje świetne stosunki Polski z obecną administracją amerykańską - powiedział.

Andruszkiewicz powiedział, że w szczycie uczestniczą przedstawiciele największych koncernów technologicznych na świecie i że Marta Nawrocka rozmawiała z nimi o możliwościach wdrożenia konkretnych rozwiązań w Polsce. - Rozmawiamy o tym, jak te działania zaimplementować w pozytywny sposób do Polski, na nasze krajowe podwórko - powiedział.

Jak zaznaczył, nie można zamykać oczu na to, że narzędzia oferowane przez firmy technologiczne mają "potężny wpływ" na pokolenie, które "zaczyna i kończy dzień ze smartfonem w ręku", dlatego konieczny jest dialog z podmiotami mającymi największy wpływ w tej dziedzinie. Minister zapowiedział, że format szczytu zostanie przeniesiony na poziom krajowy - w Warszawie ma być zorganizowane podobne spotkanie z udziałem ekspertów i firm technologicznych, poświęcone krajowym wyzwaniom cyfryzacji i edukacji.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta poinformował, że na marginesie szczytu Marta Nawrocka odbyła szereg rozmów bilateralnych z innymi pierwszymi damami z całego świata, w tym z krajów europejskich. Jak podkreślił, spotkania te są okazją do budowania relacji i rozmów o polskiej polityce na arenie międzynarodowej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni