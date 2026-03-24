Awarie i pożar na pokładzie. Potężny lotniskowiec USA wycofany z Bliskiego Wschodu

Świat

Niedawny pożar na pokładzie skłonił amerykańskie dowództwo do wycofania z Bliskiego Wschodu lotniskowca USS Gerald R. Ford. Jednostka powróci na Kretę, gdzie przejdzie niezbędne naprawy. Pożar nie jest jednak jedynym incydentem, jaki miał ostatnio miejsce na ogromnym amerykańskim lotniskowcu.

Lotniskowiec USS Gerald R. Ford na morzu, z kilkoma samolotami i helikopterami w powietrzu wokół niego.
US Navy
USS Gerald R. Ford to największy lotniskowiec na świecie, który przed atakiem na Iran został wysłany w region Bliskiego Wschodu. Jak przekazała amerykańska armia, 12 marca na pokładzie okrętu pojawił się ogień. Do zdarzenia miało dojść w głównej pralni jednostki.

 

W pożarze rannych zostało dwóch marynarzy, a kilka wewnętrznych przedziałów zostało uszkodzonych i zadymionych, co zmusiło ponad 100 członków załogi okrętu do czasowego opuszczenia pomieszczeń mieszkalnych. Na pokładzie lotniskowca odnotowano również poważne problemy z toaletami podczas rejsu, a amerykańskie media donosiły o zatorach i długich kolejkach.

Potężny lotniskowiec USA wycofuje się z rejonu walk. Przejdzie naprawy 

Wycofanie okrętu na grecką wyspę, gdzie znajduje się baza wsparcia amerykańskich sił morskich (NSA), pozwoli technikom na przeprowadzenie niezbędnej oceny uszkodzeń i rozpoczęcie napraw.

 

- Wycofanie Forda z floty na dłuższy czas oznacza mniejsze wsparcie USA dla działań wojennych – powiedział analityk Daniel Schneiderman, cytowany przez AFP. - Rola lotniskowca w obronie Izraela jest znacząca – dodał. Zauważył, że jeśli niektóre z towarzyszących lotniskowcowi okrętów pozostaną w pobliżu Izraela, to "bezpośrednie skutki operacyjne jego wycofania zostaną nieco złagodzone".

 

Centralne Dowództwo (CENTCOM) Stanów Zjednoczonych poinformowało w poniedziałek, że wciąż trwa dochodzenie w sprawie przyczyny pożaru.

 

To druga wizyta tego lotniskowca w greckiej bazie w ciągu zaledwie kilku tygodni. Cumował tam wcześniej pod koniec lutego, aby uzupełnić paliwo, prowiant i amunicję przed wyruszeniem na Bliski Wschód, gdzie brał udział w amerykańskiej operacji "Epicka Furia", skierowanej przeciwko Iranowi.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Adam Gaafar / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
EPICKA FURIAIRANŚWIATUSAUSS GERALD R FORDWOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 