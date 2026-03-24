USS Gerald R. Ford to największy lotniskowiec na świecie, który przed atakiem na Iran został wysłany w region Bliskiego Wschodu. Jak przekazała amerykańska armia, 12 marca na pokładzie okrętu pojawił się ogień. Do zdarzenia miało dojść w głównej pralni jednostki.

W pożarze rannych zostało dwóch marynarzy, a kilka wewnętrznych przedziałów zostało uszkodzonych i zadymionych, co zmusiło ponad 100 członków załogi okrętu do czasowego opuszczenia pomieszczeń mieszkalnych. Na pokładzie lotniskowca odnotowano również poważne problemy z toaletami podczas rejsu, a amerykańskie media donosiły o zatorach i długich kolejkach.

Potężny lotniskowiec USA wycofuje się z rejonu walk. Przejdzie naprawy

Wycofanie okrętu na grecką wyspę, gdzie znajduje się baza wsparcia amerykańskich sił morskich (NSA), pozwoli technikom na przeprowadzenie niezbędnej oceny uszkodzeń i rozpoczęcie napraw.

- Wycofanie Forda z floty na dłuższy czas oznacza mniejsze wsparcie USA dla działań wojennych – powiedział analityk Daniel Schneiderman, cytowany przez AFP. - Rola lotniskowca w obronie Izraela jest znacząca – dodał. Zauważył, że jeśli niektóre z towarzyszących lotniskowcowi okrętów pozostaną w pobliżu Izraela, to "bezpośrednie skutki operacyjne jego wycofania zostaną nieco złagodzone".

Centralne Dowództwo (CENTCOM) Stanów Zjednoczonych poinformowało w poniedziałek, że wciąż trwa dochodzenie w sprawie przyczyny pożaru.

To druga wizyta tego lotniskowca w greckiej bazie w ciągu zaledwie kilku tygodni. Cumował tam wcześniej pod koniec lutego, aby uzupełnić paliwo, prowiant i amunicję przed wyruszeniem na Bliski Wschód, gdzie brał udział w amerykańskiej operacji "Epicka Furia", skierowanej przeciwko Iranowi.

