Spada poparcie dla Trumpa. Tak niskiego wskaźnika jeszcze nie było

Z badania Reuters/Ipsos wynika, że topniejące poparcie dla Donalda Trumpa ma związek z niechęcią Amerykanów do działań zbrojnych podjętych przeciwko Iranowi. Czterodniowy sondaż, zakończony w poniedziałek, wykazał, że 36 proc. obywateli USA aprobuje pracę prezydenta, co stanowi spadek o cztery punktu proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

"Wskaźnik poparcia dla Trumpa wynosił 47 proc. w pierwszych dniach jego prezydentury, a od ubiegłego lata utrzymuje się na poziomie ok. 40 proc" - przypomina agencja Reutera. Obecny wynik jest najniższy od czasu ponownego objęcia przez niego urzędu prezydenta.

Trump ze spadkiem poparcia. Silna pozycja w jednej grupie

Agencja Reutera wskazuje, że jedynie co czwarty respondent pochwalił sposób, w jaki Trump radzi sobie z sytuacją gospodarczą w kraju po tym, jak w wyniku ataku USA i Izraela na Iran doszło do gwałtowanego wzrostu cen paliw na świecie.

Pozycja prezydenta pozostaje jednak wciąż silna wśród zwolenników Partii Republikańskiej. W tej grupie dezaprobatę do całokształtu działań Trumpa wyraził co piąty badany (w poprzednim badaniu był to co siódmy respondent).

Odsetek republikanów, którzy nie aprobują jego sposobu zarządzania kosztami utrzymania wzrósł jednak z 27 proc. do 34 proc.

Sondaż wykazał również, że ataki USA na Iran popiera 35 proc. Amerykanów, co stanowi spadek o dwa punkty procentowe. Około 61 proc. respondentów nie pochwala tych działań (59 proc. w poprzednim badaniu).

Poparcie dla wojny z Iranem. Tak wypowiedzieli się Amerykanie

Dla kontrastu Reuters przypomniał również wyniki badania przeprowadzonego w dniach 28 lutego–1 marca, czyli w pierwszych dniach wojny z Iranem. Wówczas ataki poparło 27 proc. respondentów, a sprzeciwiało się im 43 proc. Swojego zdania na ten temat nie miało 29 proc. Amerykanów. W najnowszym sondażu nie przewidziano opcji "nie wiem", ale pięć proc. odmówiło odpowiedzi na pytanie dotyczące wojny.

Niewiele wskazuje na to, aby spadająca popularność Trumpa osłabia również jego republikańskich sojuszników, którzy starają się utrzymać kontrolę nad Kongresem w listopadowych wyborach uzupełniających. Około 38 proc. zarejestrowanych wyborców w sondażu Reuters/Ipsos stwierdziło, że republikanie lepiej zarządzają amerykańską gospodarką, w porównaniu z 34 proc., którzy wskazali na demokratów.

Badanie przeprowadzone online na terenie Stanów Zjednoczonych obejmowało grupę 1272 dorosłych Amerykanów, a margines błędu wynosił - wg Reutersa - trzy punkty procentowe.

