Dziewięciolatka nie spanikowała w krytycznej chwili. Uratowała seniora

Polska

Niezwykłą odwagą i opanowaniem wykazała się dziewięcioletnia dziewczynka z gminy Zator. Gdy jej 89-letni dziadek przewrócił się w domu, dziecko natychmiast wezwało pomoc. Dzięki jej reakcji senior szybko otrzymał pomoc.

Karetka pogotowia i radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi, widoczne wśród drzew.
Małopolska policja
Dziewięciolatka wezwała służby ratunkowe

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 12:30. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Zatorze zostali pilnie skierowani do jednego z domów, gdzie pomocy potrzebował starszy mężczyzna. 

 

Na miejscu czekała dziewięciolatka, która sama wezwała służby. Dziewczynka poinformowała operatora numeru 112, że jej dziadek przewrócił się podczas poruszania się przy balkoniku i nie jest w stanie samodzielnie się podnieść.

Zator. Dziewięciolatka wezwała pomoc dla dziadka. Policjanci pod wrażeniem

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Udzielili seniorowi pierwszej pomocy i monitorowali jego funkcje życiowe aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 89-latek był przytomny i został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

 

Policjanci nie mają wątpliwości - to właśnie szybka reakcja dziecka mogła mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia seniora. Dziewczynka, mimo ogromnego stresu, zachowała zimną krew. Prawidłowo wezwała pomoc, jasno opisała sytuację i przekazała najważniejsze informacje o stanie dziadka.

 

Małopolska policja apeluje do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa. Każde dziecko powinno wiedzieć kiedy zadzwonić pod numer 112, co powiedzieć operatorowi, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, podstaw pierwszej pomocy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BEZPIECZEŃSTWO DZIECIBOHATERSKA DZIEWCZYNKAMAŁOPOLSKANUMER ALARMOWYPIERWSZA POMOCPOLICJAPOLSKAPOMOC MEDYCZNAWYPADEK W DOMU

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 