Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 12:30. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Zatorze zostali pilnie skierowani do jednego z domów, gdzie pomocy potrzebował starszy mężczyzna.

Na miejscu czekała dziewięciolatka, która sama wezwała służby. Dziewczynka poinformowała operatora numeru 112, że jej dziadek przewrócił się podczas poruszania się przy balkoniku i nie jest w stanie samodzielnie się podnieść.

Zator. Dziewięciolatka wezwała pomoc dla dziadka. Policjanci pod wrażeniem

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Udzielili seniorowi pierwszej pomocy i monitorowali jego funkcje życiowe aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 89-latek był przytomny i został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

Policjanci nie mają wątpliwości - to właśnie szybka reakcja dziecka mogła mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia seniora. Dziewczynka, mimo ogromnego stresu, zachowała zimną krew. Prawidłowo wezwała pomoc, jasno opisała sytuację i przekazała najważniejsze informacje o stanie dziadka.

Małopolska policja apeluje do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa. Każde dziecko powinno wiedzieć kiedy zadzwonić pod numer 112, co powiedzieć operatorowi, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, podstaw pierwszej pomocy.

