Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor TPN Szymon Ziobrowski po konsultacjach z radą naukową parku - ciałem doradczym złożonym z ekspertów i osób związanych z regionem. - Iluminacja będzie miała charakter symboliczny jako odpowiednik minuty ciszy. Zostanie przeprowadzona wyłącznie przez Tatrzański Park Narodowy i pod jego bezpośrednim nadzorem - zaznaczył dyrektor.

Światło uruchomią zdalnie 2 kwietnia o godz. 21.37 pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

TPN przejmuje inicjatywę rozświetlenia krzyża na Giewoncie

Dyrektor podkreślił, że decyzja nie zmienia obowiązujących zasad na terenie parku. Nadal obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach po zmroku, a indywidualne inicjatywy w tym zakresie pozostają niedozwolone. Iluminacja nie będzie wymagała obecności pracowników na szczycie - światło zostanie uruchomione zdalnie - przekazał Ziobrowski.

Dyrektor przypomniał, że w 2025 r. mandaty nałożone przez straż TPN dotyczyły naruszenia przepisów, a nie aktu upamiętnienia Jana Pawła II. - Jednocześnie 2 kwietnia prowadzone będą standardowe działania służb parkowych związane z nadzorem nad ruchem turystycznym i przestrzeganiem obowiązujących zasad - dodał.

Rozświetlenie krzyża to inicjatywa zapoczątkowana w 2005 r. w dniu pogrzebu Jana Pawła II i od tego czasu odbywa się corocznie w rocznicę i godzinę śmierci papieża. Poświata ze szczytu Giewontu jest dobrze widoczna z Zakopanego i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.

Tatry szczególne dla Jana Pawła II

W 2025 roku, 2 kwietnia, dwie osoby, które o godz. 21.37 rozświetliły krzyż mocnymi latarkami, zostały ukarane mandatami po 500 zł przez straż TPN. Władze Parku podkreślały, że akcja była nielegalna. Zgodnie z regulaminem TPN poruszanie się po szlakach po zmroku w okresie od 1 marca do 30 listopada jest zabronione.

Decyzja o ukaraniu wywołała oburzenie i sprzeciw części lokalnej społeczności, która od lat broni tradycji. Swój sprzeciw wyrazili m.in. radni powiatu tatrzańskiego.

Tatry były szczególnie bliskie papieżowi. Karol Wojtyła wielokrotnie wędrował po górskich szlakach, odwiedzał Morskie Oko, Kalatówki, a podczas oficjalnej wizyty w Polsce w 1983 r. spotkał się z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej.

Po raz ostatni papież był w Tatrach 6 czerwca 1997 r., kiedy wjechał na szczyt Kasprowego Wierchu, gdzie pozostawił wpis w księdze pamiątkowej: "Benedicite montes Dominum - Góry błogosławcie Pana".

mbd/wka / polsatnews.pl / PAP