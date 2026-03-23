Zwrot na Bliskim Wschodzie? Donald Trump ogłasza, Iran zaprzecza

Donald Trump poinformował o "bardzo dobrych i owocnych" rozmowach z Iranem i polecił odroczyć ataki na irańską infrastrukturę energetyczną na pięć dni. Na oświadczenie Trumpa zareagowała irańska agencja Fars, która zaprzeczyła tym słowom. Jeszcze w sobotę amerykański przywódca postawił Teheranowi ultimatum i groził, że zniszczy irańskie elektrownie, jeśli kraj nie odblokuje cieśniny Ormuz.

Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że odbył w ciągu dwóch ostatni dni "bardzo dobre i owocne" rozmowy z Iranem.

"Na podstawie tonu tych dogłębnych, szczegółowych i konstruktywnych rozmów, które będą kontynuowane przez najbliższy tydzień, poleciłem Departamentowi Wojny odroczyć wszelkie ataki na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na okres pięciu dni" - napisał amerykański przywódca na platformie Truth Social. Jak jednak nadmienił Trump, warunkiem będzie kontynuowanie rozmów.

 

Niedługo po oświadczeniu Trumpa jego słowom zaprzeczyły źródła rządowe w Iranie, cytowane przez agencję prasową Fars, twierdząc, że nie ma żadnych bezpośrednich rozmów między Teheranem a Waszyngtonem.

 

Fars poinformowała również za źródłami, że Trump wycofał się z atakowania irańskich elektrowni po tym, jak Iran ostrzegł, że w odpowiedzi będzie atakował elektrownie w całej Azji Zachodniej.

 

Jeszcze w sobotę Trump zapowiedział, że irańskie elektrownie staną się celem ataków, jeśli Teheran nie otworzy całkowicie cieśniny Ormuz dla całego ruchu statków w ciągu 48 godzin.

"Jeśli Iran nie OTWORZY CAŁKOWICIE, BEZ ŻADNYCH GROŹB, cieśniny Ormuz w ciągu 48 GODZIN od dokładnie tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne ELEKTROWNIE, ZACZYNAJĄC OD NAJWIĘKSZEJ!" - napisał wówczas Donald Trump na swoim portalu Truth Social. Z jego wpisu wynikało, że jego czas ultimatum upłynie tuż przed godz. 1 w nocy czasu polskiego z poniedziałku na wtorek.

 

W odpowiedzi na wpis Trumpa, irańskie władze zapowiedziały wówczas, że jeśli USA spełnią groźby, Iran odpowie atakami na wszelkie obiekty infrastruktury energetycznej, informatycznej i odsalarki należące do USA i Izraela w regionie.

 

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran, który odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne arabskie położone w państwach Zatoki Perskiej - lotniska i instalacje petrochemiczne. Zablokował również żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

 

