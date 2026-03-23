Zdetonował ładunek wybuchowy we Wrocławiu. Zatrzymano 39-latka

Dolnośląscy policjanci poinformowali, że do celowej detonacji ładunku wybuchowego doszło na początku marca w jednej z dzielnic Wrocławia. Jak dodano w komunikacie, nikt nie został poszkodowany i nie odnotowano strat w mieniu.

ZOBACZ: Przyjechało 18 aut, mówili, że idą na grzyby. Policja nie uwierzyła

Kryminalni z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali w związku z tą sprawą podejrzanego 39-latka. Mundurowi zabezpieczyli następnie w pomieszczeniach gospodarczych należące do mężczyzny różnego rodzaju środki odurzające, prekursory służące do wytwarzania materiałów wybuchowych, a także dwie sztuki samodzielnie wykonanej broni palnej.

Detonacja ładunków wybuchowych we Wrocławiu. Policja zatrzymała 39-latka

Jak się okazało, nie były to jedyne przewinienia, których dopuścił się zatrzymany. W policyjnym komunikacie czytamy, że 39-latek prowadził samochód, mimo że posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policyjne wstępne badanie wykazało też, że zatrzymany był pod wpływem środków odurzających. Policja pobrała również próbki krwi do dalszych badań.

ZOBACZ: Wsiadł po alkoholu do swojego Mustanga. Teraz jeżdżą nim policjanci

"Zatrzymany usłyszał już szereg zarzutów, w tym m.in. dotyczących niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, nielegalnego posiadania broni, wytwarzania i posiadania materiałów wybuchowych oraz posiadania narkotyków" - poinformowała dolnośląska policja.

39-latkowi grozić może teraz kara ośmiu lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

