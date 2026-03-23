Wypadek samolotu podczas lądowania, są ranni. Lotnisko w Nowym Jorku zamknięte

Według informacji przekazanych przez Flightradar24, samolot lecący z Montrealu, uderzył w pojazd z prędkością około 39 km/h (24 mil na godzinę). Samolot był obsługiwany przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada.

Wypadek na lotnisku, są ranni. Samolot zderzył się z pojazdem

Lotnisko zostało zamknięte. Jak poinformowała agencja Reutera, Federalna Administracja Lotnictwa USA przekazała, że możliwe jest przedłużenie jego zamknięcia nawet do godz. 14 czasu lokalnego (godz. 18 czasu zachodnioeuropejskiego).

Nowojorska straż pożarna poinformowała w oświadczeniu, że ​​przyjęła zgłoszenie dot. zdarzenia z udziałem samolotu i pojazdu na pasie startowym w porcie lotniczym LaGuardia, ale nie podała szczegółów.

"Istnieje obawa, że wiele osób zostało rannych, choć nie ma oficjalnych informacji potwierdzających tę informację" - podał dziennik "Daily Mail". NBC przekazało, że cztery osoby są ranne, dwaj piloci samolotu odnieśli ciężkie obrażenia.

Portal Flightradar24 poinformował, że przekierowanych na inne lotniska zostało 18 samolotów.

Artykuł aktualizowany.

