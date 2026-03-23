Służby zgłoszenie o wybuchu na stacji przy ul. Kolistej w Katowicach otrzymały w poniedziałek po godz.12:00. - Do wypadku doszło w trakcie prac serwisowych, podczas przepompowywania gazu. Poszkodowani zostali dwaj pracownicy, którzy prowadzili te prace - relacjonował strażak.

Obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala, jeden z nich został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Katowice. Wybuch gazu na stacji paliw. Samochód stanął w płomieniach

Do wypadku doszło przy naziemnym zbiorniku z gazem o pojemności pięciu metrów sześciennych (5 tys. litrów - red.). Sam zbiornik nie uległ zniszczeniu - eksplodował wydobywający się z niego gaz.

W pobliżu zbiorników z gazem stał samochód serwisantów, który po wybuchu stanął w płomieniach. Pożar został szybko ugaszony i nie rozprzestrzenił się. - Pod względem pożarowym sytuacja jest opanowana, odcięto dopływ gazu- przekazał mł. kpt. Tondos.

- Na razie nie wiemy, jaka była przyczyna tego zdarzenia - powiedział i dodał, że miejsce wybuchu pozostaje zabezpieczone, a służby dokonują jego oględzin.

