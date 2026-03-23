Wybuch na stacji paliw w Katowicach. Trwa akcja służb

Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu gazu na stacji paliw w Katowicach. - To pracownicy firmy serwisowej, którzy wykonywali prace przy zbiorniku z gazem o pojemności pięciu metrów sześciennych - przekazał polstanews.pl mł. kpt. Jakub Tondos z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Dodał, że miejsce cały czas jest zabezpieczone, a służby dokonują oględzin.

Fragment wozu strażackiego oraz dwóch strażaków w akcji na stacji paliw.
Strażacy na stacji paliw w Katowicach po wybuchu gazu

Służby zgłoszenie o wybuchu na stacji przy ul. Kolistej w Katowicach otrzymały w poniedziałek po godz.12:00. - Do wypadku doszło w trakcie prac serwisowych, podczas przepompowywania gazu. Poszkodowani zostali dwaj pracownicy, którzy prowadzili te prace - relacjonował strażak.

 

Obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala, jeden z nich został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Katowice. Wybuch gazu na stacji paliw. Samochód stanął w płomieniach

Do wypadku doszło przy naziemnym zbiorniku z gazem o pojemności pięciu metrów sześciennych (5 tys. litrów - red.). Sam zbiornik nie uległ zniszczeniu - eksplodował wydobywający się z niego gaz. 

 

W pobliżu zbiorników z gazem stał samochód serwisantów, który po wybuchu stanął w płomieniach. Pożar został szybko ugaszony i nie rozprzestrzenił się. - Pod względem pożarowym sytuacja jest opanowana, odcięto dopływ gazu-  przekazał mł. kpt. Tondos.

 

- Na razie nie wiemy, jaka była przyczyna tego zdarzenia - powiedział i dodał, że miejsce wybuchu pozostaje zabezpieczone, a służby dokonują jego oględzin. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
