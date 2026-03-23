Londyńska straż pożarna poinformowała, że o godz. 1.40 (godz. 2.40 czasu w Polsce) wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodów na Highfield Court w Golders Green, w północnym Londynie.

Na miejscu strażacy odkryli, że eksplodowało "kilka cylindrów w pojazdach", doprowadzając do pęknięć szyb w oknach pobliskich budynków. Według Sky News zadysponowano łącznie sześć wozów strażackich i 40 strażaków. Nikt nie został ranny.

Spalone cztery karetki pogotowia. Atak w Londynie

Jak przekazała później policja metropolitalna Londynu, spalone samochody to cztery karetki Hatzalahu - organizacji ochotniczego pogotowia ratunkowego, obsługującego głównie przez osoby pochodzenia żydowskiego, ale udzielającego pomocy poszkodowanym niezależnie od ich wyznania.

"Funkcjonariusze pozostają na miejscu, a podpalenie jest traktowane jako antysemickie przestępstwo z nienawiści" - poinformowała policja w oświadczeniu.

Pożar został ugaszony, choć nie ustalono jego dokładnego źródła. - Wiemy, że ten incydent wywoła wiele obaw w społeczności, a funkcjonariusze pozostają na miejscu, aby przeprowadzić pilne dochodzenia - powiedziała dla AFP nadkomisarz Sarah Jackson.

Policja podejrzewa, że sprawcami mogły być trzy osoby. - Jesteśmy w trakcie badania nagrań z monitoringu i wiemy o istnieniu nagrań online. Uważamy, że na tym wczesnym etapie poszukujemy trzech podejrzanych - dodała funkcjonariuszka.

W ramach procedury bezpieczeństwa ewakuowano jednak okoliczne domy, a drogi zamknięte na czas prac służb ratunkowych pozostaną nieprzejezdne do odwołania.

Jak poinformowano po południu, policja dotarła do nagrania opublikowanego w sieci przez proirańską grupę Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Ruch Towarzyszy Prawicy Islamskiej), która twierdzi, że podpaliła karetki.

"Jesteśmy świadomi twierdzenia opublikowanego w internecie przez grupę, która przyznaje się do tego ataku. Weryfikacja autentyczności i trafności tego twierdzenia będzie priorytetem zespołu śledczego, ale na razie nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić" - oświadczyli londyńscy funkcjonariusze.

Reakcja premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera

"To wstrząsające podpalenie o podłożu antysemickim" - skomentował w mediach społecznościowych premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "Moje myśli są ze społecznością żydowską, która budzi się dziś rano i słyszy tę przerażającą wiadomość" - napisał, podkreślając, że nie ma miejsca na antysemityzm, i wezwał wszystkich posiadających informację do kontaktu z policją.

Również Community Security Trust (CST), organizacja charytatywna monitorująca antysemityzm w Wielkiej Brytanii, poinformowała w oświadczeniu na X, że wspiera policję w ich śledztwach.

Według grup monitorujących w ostatnich latach liczba incydentów antysemickich w Wielkiej Brytanii wzrosła.

