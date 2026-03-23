Wybory w Słowenii. Partia premiera wygrywa jednym mandatem
Ruch Wolności premiera Roberta Goloba uzyskał 28,62 proc. głosów w wyborach parlamentarnych, zdobywając 29 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Druga jest Słoweńska Partia Demokratyczna byłego premiera Janeza Janszy z poparciem 27,95 proc., co daje jej 28 miejsc w parlamencie Słowenii. Komisja wyborcza podała ten wynik na podstawie 99,85 proc. zliczonych głosów.
Ugrupowanie obecnego premiera Słowenii (Ruch Wolności) zdołało przeważyć nad Słoweńską Partią Demokratyczną jednym mandatem do 90-osobowego Zgromadzenia Narodowego. Tym samym żadnej z wiodących partii nie udało się zdobyć samodzielnej większości, która wynosi 46 mandatów.
Słowenia. Wybory do Zgromadzenia Narodowego
Liczba mandatów dla partii po zliczeniu 99,85 proc. głosów oddanych w niedzielnych wyborach w Słowenii według Państwowej Komisji Wyborczej (DVK):
- Ruch Wolności - 29,
- Słoweńska Partia Demokratyczna - 28,
- koalicja Nowa Słowenia, Słoweńska Partia Ludowa i Fokus - 9,
- Demokraci - 6,
- Socjaldemokraci - 6,
- koalicja Lewicy i Wiosny - 5,
- ruch obywatelski Resni.ca - 5.
Pozostałe dwa miejsca przysługują przedstawicielom wspólności włoskiej i węgierskiej. Przedstawicieli wybierają bezpośrednio członkowie mniejszości, nadając im uprawnienia do składania weta bezwzględnego w sprawach dotyczących ich grup etnicznych.
Dziesiąte wybory parlamentarne w niepodległej Słowenii
Niedzielne wybory były dziesiątymi w historii niepodległej od 1991 roku Słowenii. Do godziny 16.00 swój głos oddało 859 909 wyborców, czyli 50,73 proc. z ok. 1,7 mln uprawnionych do głosowania obywateli.
Lokale wyborcze były otwarte od godz. 7 do 19. Słoweńcy wybierali 90 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, z których 88 posłów wybiera się w systemie proporcjonalnym w ośmiu okręgach wyborczych, a dwa dodatkowe miejsca są zarezerwowane dla włoskiej i węgierskiej mniejszości narodowych.
