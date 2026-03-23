Wielkanocne zakupy Polaków. Ile wydamy na tegoroczne święta?

Podobną kwotę jak rok temu na święta wielkanocne zamierza przeznaczyć w tym roku niemal 50 proc. uczestników badania, a co piąta osoba ograniczy wydatki - wynika z opublikowanego niedawno barometru. Ponad 21 proc. Polaków deklaruje świąteczne wydatki między 201 a 450 zł.

ZOBACZ: Niemal połowa Polaków musi ograniczać wydatki. Zaskakujące wyniki raportu

Z Barometru Providenta wynika, że 20,4 proc. Polaków planuje wydać na tegoroczną Wielkanoc mniej niż w ubiegłym roku, a 45,9 proc. zakłada wydatki podobne jak przed rokiem. Przeznaczenia większych kwot nie wyklucza 5,8 proc. ankietowanych.

Wskazując planowany budżet na Wielkanoc, najwięcej, bo 21,6 proc. osób podało przedział 201-450 zł, a 21 proc. 451-600 zł. Respondenci w wieku od 18 do 34 lat chcą wydać najmniej, do 200 zł - taką kwotę na organizację świąt wskazuje 26-27 proc. osób. Polacy powyżej 65. roku życia najczęściej wymieniali najwyższe sumy, przekraczające 1500 zł.

Wielkanoc. Część Polaków ogranicza wydatki na święta

Osoby, które zamierzają zmniejszyć świąteczne wydatki, chcą ograniczyć marnowanie żywności (wskazało na to 34 proc. respondentów) lub zmienić swoje podejście na mniej konsumpcyjne (30,8 proc.). Po to, by zmniejszyć koszty przygotowań, 26 proc. osób planuje korzystać z promocji, a 24,4 proc. myśli o zaproszeniu mniejszej liczby gości.

Jednocześnie 15,2 proc. badanych chce ograniczyć spożywanie ciężkostrawnych potraw, a 13,8 proc. postawi na aktywność fizyczną - m.in. spacery; co dziesiąty Polak zamierza dostosować wielkanocne menu do diety. Z kolei 43 proc. badanych przyznało, że kwestie zdrowotne nie mają wpływu na organizację świąt.

ZOBACZ: Widać wyraźne zmiany w okolicach Wielkanocy. Pogoda może nas zaskoczyć

Na pytanie o potrawę, bez której nie wyobrażają sobie świąt, Polacy na pierwszym miejscu wskazali jajka (71 proc.). Popularnością cieszy się również żurek lub barszcz biały, wymieniony przez 61,8 proc. osób, a także biała kiełbasa, którą preferuje 50,7 proc.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, opisujące zachowania i decyzje finansowe konsumentów. Ostatnie zostało zrealizowane przez spółkę Danae metodą CAWI wśród 1000 dorosłych Polaków w lutym 2026 r.

