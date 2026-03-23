Kraje UE przyjęły umowę na początku stycznia, przy sprzeciwie m.in. Polski i Francji. 17 stycznia porozumienie zostało podpisane w stolicy Paragwaju, Asuncion.

Umowa z Mercosur od maja. Jest decyzja KE

Dokument musi zostać jeszcze przegłosowany przez Parlament Europejski, który skierował jednak sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźnia procedurę.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo protestów rolników w całej Europie, w tym w Polsce. Tymczasowe stosowanie umowy oznacza, że zapisy porozumienia w części dotyczącej handlu, która jest kompetencją KE, zaczynają obowiązywać, zanim przejdzie ono pełną procedurę ratyfikacji i wejdzie w życie.

W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji.

KE przekazała w opublikowanym komunikacie, że krajami Mercosuru, które zakończyły już procedurę ratyfikacji i powiadomiły UE są Argentyna, Brazylia i Urugwaj. Niebawem ma do tego grona dołączyć Paragwaj.

"Tymczasowe stosowanie przepisów zapewni również silniejszą współpracę UE i Mercosuru w zakresie pilnych kwestii globalnych, takich jak prawa pracownicze i zmiany klimatu. Pozwoli to na stworzenie bardziej odpornych łańcuchów dostaw, które mają kluczowe znaczenie w szczególności dla przepływu surowców krytycznych" - dodano.

Von de Leyen o umowie z Mercosur: Dobra dla Europy

Podpisana 17 stycznia umowa handlowa UE-Mercosur wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

Przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen argumentowała, że ta umowa jest "dobra dla Europy - dla każdego państwa członkowskiego".

- Oznacza m.in. więcej możliwości biznesowych, zniesienie ceł o wartości miliardów euro, otwarcie rynków zamówień publicznych - podkreśliła.

Zaznaczyła też, że KE wysłuchała obaw unijnych rolników i podjęła działania.

- Umowa ta zawiera solidne zabezpieczenia mające na celu ochronę waszych źródeł utrzymania i naszych wrażliwych sektorów rolniczych. Stwarza ona znaczne możliwości gospodarcze dla wielu eksporterów produktów rolno-spożywczych z UE. Chroni 350 europejskich oznaczeń geograficznych. To więcej niż w jakiejkolwiek innej umowie handlowej UE - przekonywała szefowa KE.

