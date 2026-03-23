Ukraina pewna ws. działań Rosji. "Mamy niepodważalne dane"

Federacja Rosyjska kontynuuje przekazywanie danych wywiadowczych Iranowi, wykorzystując rozpoznanie radiotechniczne i radioelektroniczne oraz dane uzyskiwane od partnerów z Bliskiego Wschodu – poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Współpraca Rosji z Iranem. Ukraina: Mamy niepodważalne dane

"Mamy niepodważalne dane, że Rosjanie nadal przekazują informacje wywiadowcze irańskiemu reżimowi. Rosja wykorzystuje własne zdolności rozpoznania radiotechnicznego i radioelektronicznego, a także część danych dotyczących współpracy, otrzymywanych od partnerów na Bliskim Wschodzie" – napisał Zełenski na Telegramie.

Wcześniej, w piątek, portal Politico poinformował, że Rosja proponowała Stanom Zjednoczonym, że przestanie dzielić się z Iranem danymi wywiadowczymi, np. o zasobach militarnych USA na Bliskim Wschodzie, jeśli Waszyngton nie będzie przekazywać Ukrainie danych wywiadowczych o Rosji. Według źródeł Stany Zjednoczone odrzuciły tę ofertę.

Jedno ze źródeł powiedziało portalowi Politico, że od początku wojny na Bliskim Wschodzie Rosja zintensyfikowała wymianę informacji wywiadowczych z Iranem.

Portal BBC Ukraine podał, że specjaliści z jednostek do zwalczania bezzałogowców, wysłani na Bliski Wschód przez Ukrainę, strącili pierwsze drony typu Shahed, wystrzelone przez Iran.

Ukraina wysłała do krajów tego regionu zarówno systemy przechwytujące, jak i specjalistów do ich obsługi. Agencja informacyjna RBK-Ukraina powiadomiła, że jest to łącznie 228 osób, które realizują zadania m.in. w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.

