Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu podczas polowania.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 47-letni mężczyzna poniósł śmierć w wyniku postrzału z broni palnej. Drugi z mężczyzn, 47-latek został zatrzymany - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KPP w Pruszczu Gdańskim asp. Karol Kościuk.

Tragiczny finał polowania w powiecie gdańskim. 47-latek nie żyje

W sprawie tragicznego zdarzenia trwa śledztwo. Policjanci zabezpieczyli ślady i ustalili wstępne okoliczności zdarzenia, pracując pod nadzorem prokuratora.

Informację o tragicznym zdarzeniu potwierdził też Polski Związek Łowiecki.

"Z przykrością potwierdzamy informacje o zdarzeniu, do którego doszło w godzinach późno wieczornych dnia 21 marca 2026 r. w Granicznej Wsi w powiecie gdańskim, w którym życie stracił mężczyzna" - przekazano w komunikacie.

PZŁ zapewnił też o pełnej gotowości "do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn tego wypadku" i złożeniu zawiadomienia do właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy. Rzecznik ma następnie podjąć "stosowne działania dyscyplinarne".

