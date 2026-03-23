Zaczęła się kalendarzowa wiosna, a wraz z nią przyszła przyjemna i spokojna aura. Na wschód od Polski umiejscowił się rozległy wyż Max, dzięki któremu pogoda w wielu miejscach jest słoneczna, a lokalne deszcze są słabe i nie trzeba się nimi przejmować. Pogoda na początku tygodnia będzie przyjazna, jednak na horyzoncie widać zdecydowane pogorszenie, na które nie trzeba będzie długo czekać.

Poniedziałek z Maxem. Wiosna w przyjemnej wersji, potem nadejdą zmiany

Do 15 st. C i spokojnie w wielu miejscach - tak będzie się prezentować pogoda w poniedziałek w większości kraju - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zachmurzenie przeważnie będzie małe, choć miejscami na północy i zachodzie się zwiększy. Tam może też przelotnie popadać słaby deszcz. Z kolei wysoko w Karpatach popada deszcz ze śniegiem, a lokalnie sam śnieg.

Wyraźniejsze zmiany nadejdą kolejnego dnia. We wtorek nad Polskę napłynie więcej chmur, szczególnie na południu i zachodzie. Na Podhalu przelotnie popada deszcz, a w Tatrach śnieg. Wciąż będzie przy tym dość ciepło: od 12 st. C na wschodzie do 16 na zachodzie i południu.

IMGW Z prognoz IMGW wynika, że pod koniec marca może nas czekać wyraźne ochłodzenie

Spokojna i przeważnie przyjazna aura nie utrzyma się długo. W połowie tygodnia wyjście z domu może wymagać większych przygotowań, ponieważ pogoda stanie się znacznie bardziej wymagająca.

Zmiana pogodowego kursu w połowie tygodnia. Coraz więcej opadów

Środa będzie ostatnim z serii cieplejszych i w miarę przyjaznych dni. Wówczas na południowym zachodzie termometry pokażą do około 16 st. C, a na wschodzie do 12-13.

Niebo nad Polską będzie pochmurne, a dość pogodnie może zrobić się jedynie na południowym wschodzie. Z zachodu na wschód będzie przesuwać się strefa przelotnych opadów deszczu, a na północy powieje mocniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 65 km/h.

WXCHARTS W środę z zachodu nadejdzie front atmosferyczny, niosący więcej opadów

Prawdziwe tąpnięcie w pogodzie nastąpi jednak kolejnego dnia. Dotyczy to nie tylko samej aury, lecz również temperatury, która wyraźnie spadnie w porównaniu z wcześniejszym okresem.

Spadnie nie tylko deszcz. Wiosna wymiesza się z zimą

Druga połowa tygodnia oznacza prawdziwe załamanie. W czwartek z ciemnych chmur spadnie więcej deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum możemy mieć do czynienia z prawdziwymi ulewami.

Na południu spadnie oprócz tego deszcz ze śniegiem, podobne opady mogą też pojawić się na terenach podgórskich. W górach znowu możemy mieć do czynienia z opadami śniegu.

WXCHARTS Czwartek będzie deszczowy w wielu miejscach, w górach może też popadać deszcz ze śniegiem i śnieg

Na termometrach zobaczymy wyraźne różnice w porównaniu z wcześniejszymi dniami. Przeważnie będzie od 3 do 9 st. C, a cieplej może być praktycznie tylko na południowym wschodzie, gdzie w ciągu dnia synoptycy spodziewają się od 10 do 14 st. C. Lokalnie na terenach podgórskich Karpat nawet w ciągu dnia może być minimalnie powyżej zera.

WXCHARTS Czwartek może być chłodniejszy, szczególnie w południowej i centralnej części kraju

Bardzo podobna, nieprzyjemna pogoda utrzyma się również w piątek. Cały czas będzie pochmurnie, z opadami deszczu w wielu miejscach, a na południu i południowym zachodzie popada również deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W centrum, na południu i południowym zachodzie opady będą najsilniejsze.

WXCHARTS W piątek strefa opadów śniegu może się rozciągać na dużym obszarze na południu Polski

Temperatury będą typowo wiosenne i wyniosą przeważnie od 10 st. C w centrum do 14 na wschodzie o 3-4 st. C na południowym zachodzie oraz w rejonie Helu. Znowu na terenach podgórskich nie będzie więcej niż około 1 st. C.

WXCHARTS W piątek na południowym zachodzie zaznaczy się wyraźna ujemna anomalia temperatury

Deszczowa i pochmurna aura utrzyma się do końca tygodnia. W weekend cały czas będzie deszczowo, a na południowym zachodzie spadnie również deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg.

Jednocześnie do Polski stopniowo zaczną wracać wyższe temperatury i początkowo na wschodzie, a potem również w centrum znowu będzie kilkanaście stopni, miejscami do około 15 st. C. Będzie to jednak krótkotrwała poprawa, ponieważ wiele wskazuje na to, że kolejne dni będą chłodniejsze, z temperaturami poniżej 10 st. C w większości kraju.

Ochłodzenie, które zacznie się w przyszłym tygodniu, może się utrzymać do końca marca.

