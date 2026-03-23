Spór Kaczyńskiego z Sikorskim. Jest decyzja sądu

Radosław Sikorski za pośrednictwem platformy X przekazał w poniedziałek finał sprawy dotyczący jego wypowiedzi na temat prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

"Sąd Apelacyjny oddalił powództwo J. Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych i prawomocnie uznał, że moja opinia o tym iż 'Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej' była elementem uprawnionej oceny prezydentury zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Co więcej, miała 'wystarczające podstawy faktyczne' i to 'zarówno w sensie subiektywnym (własne doświadczenia pozwanego we współpracy ze śp. Lechem Kaczyńskim), jak i obiektywnym'." - napisał minister spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski o prezydencie Lechu Kaczyńskim. "Walnie przyczynił się do katastrofy"

Sikorski dołączył też do aktualnego wpisu swoje wypowiedzi ze stycznia 2021 roku, które stały się przedmiotem sporu między nim z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

To właśnie wtedy Sikorski ocenił, że "Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej". "Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu do którego nie ma podstaw" - pisał wtedy Sikorski.

W kolejnym wpisie sprzed pięciu lat poprosił "zwolenników kultu Lecha Kaczyńskiego o wymienienie zasług, które go uzasadniają".

"Dla ułatwienia dodam, że słusznie podpisał traktat z Lizbony, popierał pojednanie z Ukrainą i przestrzegał Konstytucji w odróżnieniu od Andrzeja Dudy. Ale na pomniki to trochę mało" - ocenił Sikorski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni