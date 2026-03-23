"Pragnę z wami znaleźć rozwiązania". Prezydent z inicjatywą dla młodych

Polska

Karol Nawrocki poinformował o swojej nowej inicjatywie - Prezydenckim Kongresie Młodzieżowych Rad, który odbędzie się 1 czerwca. Prezydent stwierdził, że podczas wydarzenia chce nie tylko rozmawiać o problemach, z jakimi zmaga się młode pokolenie, ale także znaleźć rozwiązania dotyczące wizji przyszłości Polski.

Karol Nawrocki przemawia z mikrofonem na tle polskich flag.
Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu
Karol Nawrocki zaprasza młodzież na I Prezydencki Kongres Młodzieżowych Rad

Pierwsza edycja kongresu odbędzie się 1 czerwca w Pałacu Prezydenckim. Jak informuje na swojej oficjalnej stronie Kancelaria Prezydenta, jest to program edukacyjny organizowany we współpracy z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP.

Nowa inicjatywa prezydenta. Zaapelował do młodzieży

"Skierowany jest do aktywnych młodych obywateli z młodzieżowych rad gmin, powiatów i sejmików województw - środowisk Młodzieżowych Rad, które po raz pierwszy w historii zyskają możliwość prezentacji w Pałacu Prezydenckim swoich rozwiązań na zidentyfikowane problemy i potrzeby lokalnych społeczności - od Małej Ojczyzny po całą Polskę" - napisano w komunikacie.

 

Prezydent Karol Nawrocki w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zachęcił młodzież do zgłaszania się.

 

- Chcę, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia dla młodego pokolenia Polek i Polaków - stwierdził Nawrocki.

 

 

 

I Prezydencki Kongres Młodzieżowych Rad - szczegóły wydarzenia

- Chcę nie tylko poznawać wasze problemy, dotyczące rynku pracy, mieszkalnictwa, demografii, edukacji czy ochrony zdrowia, ale przede wszystkim pragnę wspólnie z wami znaleźć rozwiązania tych problemów - zapewnił prezydent i dodał, że ma to być "wspólna rozmowa o wizji przyszłości Polski".

 

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim będzie wydarzeniem jednodniowym. Poprzedzi je pierwsza część programu - konkursu na najlepiej zorganizowaną inicjatywę pod hasłem "Głos przyszłości. Najlepsze miejsce do życia dla młodego pokolenia – od mojej Małej Ojczyzny po całą Polskę".

 

Jak tłumaczy KPRP, zespoły radnych będą w nich "realizować projekty identyfikujące potrzeby i problemy młodzieży, proponujące realne rozwiązania". Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane 1 czerwca.

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
