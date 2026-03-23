Podwójny zamach w Buczy. Służby zatrzymały podejrzanego
W ciągu kilku godzin po dwóch eksplozjach, do których doszło dzisiaj w Buczy (obwód kijowski), służbom udało się zatrzymać podejrzanego o podłożenie ładunków mężczyznę. Jak ustalono, 21-latek został zwerbowany przez Rosjan, którzy zlecili mu skonstruowanie ładunków.
Jak przekazała SBU, do podwójnego zamachu doszło dzisiaj we wczesnych godzinach porannych. Zgłoszenie dotyczące pierwszej eksplozji wpłynęło do służb około 5:30. Kiedy na miejsce dotarli policjanci, ratownicy medyczni i specjaliści ds. materiałów wybuchowych, doszło do kolejnego wybuchu.
Eksplozje w Buczy. Służby zatrzymały podejrzanego
"Wybuch uszkodził okna w domu. Później w pobliżu doszło do kolejnej eksplozji nieznanego urządzenia. W jej wyniku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. Poszkodowani zostali hospitalizowani, ich stan według wstępnych informacji jest umiarkowany, nie ma zagrożenia życia. Dalsze leczenie będzie odbywać się ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji" - przekazał szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Mykoła Kałasznik.
W ciągu kilku godzin po zdarzeniu Kontrwywiadowi Służby Bezpieczeństwa i Narodowej Policji Ukrainy udało się zatrzymać podejrzanego. 21-letni mieszkaniec miasta okazał się być rosyjskim agentem.
"Pracownicy SBU i Policji Narodowej zatrzymali sprawcę zamachu terrorystycznego. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec okolicy. Według wstępnych informacji, został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne za pośrednictwem internetu" - napisano w raporcie.
Wybuchy w Buczy. Podejrzanego zwerbowali Rosjanie
Jak ustalił ukraiński wywiad, mężczyźnie polecono skonstruowanie dwóch improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Następnie 21-latek wyposażył każdą bombę w telefon komórkowy, dzięki któremu mógł przeprowadzić zdalną aktywację.
"Następnie podejrzany podłożył ładunki wybuchowe w miejscu planowanego ataku terrorystycznego: jeden ładunek ukrył pod ławką przy wejściu do budynku mieszkalnego, a drugi w pobliżu kontenera na śmieci" – poinformowała SBU.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej