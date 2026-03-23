Jak przekazała SBU, do podwójnego zamachu doszło dzisiaj we wczesnych godzinach porannych. Zgłoszenie dotyczące pierwszej eksplozji wpłynęło do służb około 5:30. Kiedy na miejsce dotarli policjanci, ratownicy medyczni i specjaliści ds. materiałów wybuchowych, doszło do kolejnego wybuchu.

Eksplozje w Buczy. Służby zatrzymały podejrzanego

"Wybuch uszkodził okna w domu. Później w pobliżu doszło do kolejnej eksplozji nieznanego urządzenia. W jej wyniku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. Poszkodowani zostali hospitalizowani, ich stan według wstępnych informacji jest umiarkowany, nie ma zagrożenia życia. Dalsze leczenie będzie odbywać się ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji" - przekazał szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Mykoła Kałasznik.

ZOBACZ: Media: Ukraina wkracza do akcji na Bliskim Wschodzie. Są pierwsze sukcesy

W ciągu kilku godzin po zdarzeniu Kontrwywiadowi Służby Bezpieczeństwa i Narodowej Policji Ukrainy udało się zatrzymać podejrzanego. 21-letni mieszkaniec miasta okazał się być rosyjskim agentem.

"Pracownicy SBU i Policji Narodowej zatrzymali sprawcę zamachu terrorystycznego. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec okolicy. Według wstępnych informacji, został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne za pośrednictwem internetu" - napisano w raporcie.

Wybuchy w Buczy. Podejrzanego zwerbowali Rosjanie

Jak ustalił ukraiński wywiad, mężczyźnie polecono skonstruowanie dwóch improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Następnie 21-latek wyposażył każdą bombę w telefon komórkowy, dzięki któremu mógł przeprowadzić zdalną aktywację.

ZOBACZ: Ukraiński myśliwiec F-16 z nową bronią. Całkowicie zaskoczyła Rosję

"Następnie podejrzany podłożył ładunki wybuchowe w miejscu planowanego ataku terrorystycznego: jeden ładunek ukrył pod ławką przy wejściu do budynku mieszkalnego, a drugi w pobliżu kontenera na śmieci" – poinformowała SBU.

