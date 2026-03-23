Po zakończeniu przemyskiej konferencji prasowej w kierunku Karola Nawrockiego padło między innymi pytanie, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Karol Nawrocki po konferencji w Przemyślu: Pan redaktor się ogarnie i słucha

Mimo słów dziennikarza prezydent początkowo skierował się ku zejściu z mównicy. Przez krótką chwilę stał na skraju sceny, a po chwili wrócił do dziennikarza i zareagował na zadane przez nie pytanie.

- Coś ktoś tu pytał? Gdzie ten pan redaktor? O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał co ja myślę o Władimirze Putinie? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha co mówi prezydent Polski. Mówię do pana panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Do widzenia - mówił prezydent, wskazując palcem w kierunku dziennikarza.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Niedługo po tym wydarzeniu głos na platformie X zabrał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Jak napisał, "propagandyści z TVP próbowali zaburzyć odprawę prasową prezydenta w Przemyślu".

"Nie słuchają odpowiedzi, robią partyjną propagandę. Za 3 miliardy złotych. Prezydent RP jasno wskazuje, że W. Putin jest zbrodniarzem, a Rosja wystąpiła dla Europy. Prezydent RP jest na liście ściganych przez Federację Rosyjską. Premier i Minister Spraw Zagranicznych RP jeszcze nie tak długo się z putinowską Rosją układać" - czytamy we wpisie.

O sprawie napisała także redakcja TVN24, wskazując, że pytanie prezydentowi zadał reporter Mateusz Półchłopek. Informację wskazującą na zadanie pytanie przez dziennikarza TVN24 przekazało również TVP Info.

Karol Nawrocki z prezydentem Węgier. Konferencja w Przemyślu

Wcześniej, podczas uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Nawrocki podkreślił, że misją obu prezydentów jest to, aby przyjaźń polsko-węgierska "nie stała się obiektem krótkotrwałych politycznych drgań".

Prezydent przypomniał, że wybór Przemyśla na miejsce spotkania nie jest przypadkowy. Miasto to, będące symbolem wspólnych walk i braterstwa broni (m.in. dzięki Twierdzy Przemyśl oraz pomnikowi huzara węgierskiego i ułana polskiego), odgrywa kluczową rolę w pamięci obu narodów.

Zdaniem głowy państwa obecność młodych pokoleń jest gwarancją trwałości relacji w przyszłości. Nawrocki odwołał się do wspólnych postaci historycznych – królów Ludwika Węgierskiego i Władysława Warneńczyka oraz generała Józefa Bema, bohatera walk o wolność obu krajów.

- Misją moją i pana prezydenta jest to, aby przyjaźń narodów polskiego i węgierskiego nie stała się obiektem krótkotrwałych politycznych drgań. Ta więź jest zbudowana na przestrzeni wieków i nie da się jej zniszczyć doraźnymi napięciami – oświadczył Nawrocki.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni