Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Oba kraje obchodzą dzisiaj Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Nawrocki spotkał się również z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem.

Prezydent Polski udał się na Węgry z roboczą wizytą - przekazała jego kancelaria. Wcześniej w poniedziałek Nawrocki uczestniczył w oficjalnych obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu, gdzie wizytę tego dnia złożył również Sulyok.

Po południu polskiego prezydenta w Budapeszcie powitał jego węgierski odpowiednik. Przywódcy odbyli prywatną rozmowę w Pałacu Sandora - węgierskim pałacu prezydenckim.

ZOBACZ: Ostra reakcja Nawrockiego po konferencji. "Pan się ogarnie i słucha"

Podczas wizyty Nawrocki złożył wieniec pod pomnikiem gen. Józefa Bema - bohatera narodowego Polski i Węgier.

Polski prezydent spotkał się też w Budapeszcie z węgierskim premierem. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała w serwisie X zdjęcie ze spotkania. "Polacy i Węgrzy, dwaj dobrzy przyjaciele. Witam w Budapeszcie, prezydencie Nawrocki" - napisał na X Orban, zamieszczając fotografię z polską głową państwa.

Centralny most w Budapeszcie - Most Łańcuchowy - został w poniedziałek oświetlony barwami narodowymi obu państwa. Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej są organizowane naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech. W ubiegłym roku odbyły się w węgierskim Kaposvar, a w 2024 r. prezydenci Polski i Węgier spotkali się w Starym Sączu.

ZOBACZ: Spięcie Nawrockiego z dziennikarzem rozpaliło polityków. "Czasem trzeba po męsku"

Deklaracja o ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni obu narodów została przyjęta 12 marca 2007 r. na podstawie decyzji węgierskiego parlamentu. Kilka dni później podobną uchwałę podjął Sejm RP.

