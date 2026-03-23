W Kampinoskim Parku Narodowym zaobserwowano rzadki okaz młodego łosia o nietypowym, jasnym umaszczeniu. Zwierzę udało się sfotografować w niedzielę. Mimo białej sierści, nie jest to albinos, lecz osobnik z tzw. formą leucystyczną.

W przeciwieństwie do albinosów, ten młody łoś ma ciemne oczy, co oznacza, że jego wzrok jest w pełni sprawny, a on sam wykazuje większą odporność na światło słoneczne. To rzadka anomalia genetyczna, która sprawia, że tradycyjna, ciemnobrązowa "suknia" łosia przybiera barwę od kremowej po niemal czystą biel.

Biały łoś w Kampinoskim Parku Narodowym. To nie pierwszy raz

To nie pierwszy taki przypadek w tej okolicy. Dwa lata temu w Kampinoskim Parku Narodowym opisywano dorosłego osobnika o podobnym wyglądzie. Choć jasna sylwetka utrudnia zwierzęciu kamuflaż w leśnym gąszczu, pracownicy parku informują, że łoś radzi sobie dobrze i bezpiecznie dorasta w sercu puszczy.

Przyrodnicy apelują jednak o rozwagę. W przypadku spotkania białego łosia na szlaku, należy zachować dystans i nie płoszyć zwierzęcia. Nadmierne zbliżanie się do dzikich lokatorów puszczy może być niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla procesu dorastania młodych osobników w ich naturalnym środowisku.

