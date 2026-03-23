Do katastrofy transportowego Herculesa doszło w Puerto Leguizamo w departamencie Putumayo, we wschodniej części Kolumbii. C-130 runął na ziemię około trzech kilometrów od centrum miasta.

Serwis La Opinion podał, że na pokładzie maszyny znajdowało się około stu żołnierzy. Co najmniej 20 spośród nich udało się uratować - przekazały kolumbijskie media. "W katastrofie kolumbijskiego samolotu wojskowego zginęło prawdopodobnie około 80 osób" - podała agencja AFP.

Minister obrony Kolumbii Pedro Sánchez przekazał, że do katastrofy doszło podczas startu maszyny. "Na miejscu zdarzenia pojawiły się już jednostki wojskowe. Jednak liczba ofiar i przyczyny wypadku nie zostały jeszcze dokładnie ustalone" - napisał na platformie X.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania rozbitej, płonącej maszyny.

🚨 BREAKING: A Colombian Air Force aircraft carrying 110 people has reportedly crashed near Puerto Leguízamo, according to local media sources.

Na miejscu, gdzie znajduje się rozbity samolot pracują wszystkie służby.

