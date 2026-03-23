Kard. Krajewski z apelem przed ingresem. "Nie zostawiajcie mnie samego"

W sobotę 28 marca o godz. 11.30 odbędzie się ingres kard. Konrada Krajewskiego, arcybiskupa metropolity łódzkiego nominata, do bazyliki archikatedralnej w Łodzi.

Wcześniej, w czwartek o godz. 19:30, w łódzkiej archikatedrze odbędzie się czuwanie modlitewne przed ingresem kard. Konrada Krajewskiego. Nowy metropolita łódzki skierował osobiste zaproszenie do kapłanów, osób konsekrowanych oraz katechetów archidiecezji. Wieczornemu skupieniu przewodniczyć będzie bp Edward Dajczak, biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Kard. Konrad Krajewski wrócił do Łodzi. Zaprasza na czuwanie

- Chciałem was wszystkich zaprosić, przede wszystkim Prezbiterium Łódzkie, ale także Życie Konsekrowane Ojców, Braci, Siostry, jak i Katechetów, którzy stoją na pierwszej linii w naszym Kościele Łódzkim. Chciałem was zaprosić na najbliższy czwartek do katedry, na godz. 19.30. Będziemy już po wszystkich zajęciach. Zapraszam na chwilę medytacji, naprawdę nie będzie długa, prowadzoną przez biskupa Dajczaka. Świetny biskup, zapewniam was - zachęcał kardynał.

ZOBACZ: "Trzeba zobaczyć Kościół, który jest pełen łaski". Ingres kardynała Grzegorza Rysia

Zwracając się do posługujących w archidiecezji, prosił: - Nie zostawiajcie mnie samego, bardzo was proszę. Ingres jest rzeczą diecezjalną Kościoła Lokalnego. Ja chcę wraz z wami iść do świętości. Bez was nie dam rady. Darujcie mi ten wieczór. Wieczór, myślę, taki szczególny. Proszę was, dajcie mi w prezencie ten wieczór. Czekam na was! - zaprasza łódzki hierarcha.

- Wczoraj dotarłem już do Łodzi. Jeszcze wczoraj rano odprawiałem mszę świętą przy grobie Jana Pawła II, którą sprawowałem przez 21 lat od jego śmierci. I z jego błogosławieństwem myślę, że przyjechałem tutaj, oczywiście z błogosławieństwem papieża, z którym wcześniej się spotkałem - wspominał duchowny.

- Chciałem was wszystkich zaprosić na najbliższy czwartek do katedry. Potem chwila adoracji w ciszy, bo cisza nam jest bardzo potrzebna. Możliwość spowiedzi, byśmy byli piękni na Wielki Tydzień, na Niedzielę Zmartwychwstania. Potem zapraszam was do domu biskupiego, żebyśmy mogli się też cieszyć chwilą przy stole - wyliczał kard. Krajewski.

ZOBACZ: Kardynał Ryś z apelem do wiernych. "Potrzebujemy przeorać ziemię Kościoła"

- Nie zostawiajcie mnie samego. Bardzo chcę się spotkać z wami, nawet jeżeli nie będę mógł przy każdym usiąść, ale wszyscy idziemy w kierunku Pana Jezusa. Proszę was, dajcie mi w prezencie ten wieczór. Czekam na was! - podsumował.

Kard. Krajewski przez lata służył w Watykanie. Obejmie archidiecezję łódzką

W połowie marca Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że papież Leon XIV mianował arcybiskupem metropolitą łódzkim dotychczasowego jałmużnika papieskiego kardynała Konrada Krajewskiego.

ZOBACZ: Mamy nowego metropolitę łódzkiego. Papież Leon XIV zadecydował

Kardynał przez niemal 30 lat służył w Watykanie. W 1998 roku podjął on pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. W maju 1999 roku mianowano go szefem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej. Kolejno, w 2013 roku, Krajewski był ceremoniarzem papieskim. Sakrę biskupią przyjął 17 września 2013 roku w bazylice watykańskiej.

28 czerwca 2018 roku na konsystorzu w Bazylice św. Piotr papież Franciszek kreował go kardynałem diakonem, a jako kościół tytularny nadał mu kościół Matki Bożej Niepokalanej na Eskwilinie. W 2018 roku ten sam papież mianował Krajewskiego członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. W 2022 roku duchowny został natomiast prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

