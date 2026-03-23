Do wojska z własną bronią, amunicją i dronem. Finowie zmienili wytyczne

Administracja wojskowa rozszerzyła katalog przedmiotów powołanego do armii rezerwisty w związku napaścią Rosji na Ukrainę. Rezerwista powołany do armii w razie zagrożenia konfliktem zbrojnym powinien zabrać ze sobą do jednostki własną strzelbę, karabin czy pistolet wraz z nabojami, a także drona oraz urządzenie GPS jeśli taki sprzęt posiada - wynika ze zaktualizowanego zarządzenia fińskich sił zbrojnych.

Nowe wytyczne fińskiej armii. Rezerwiści z własną bronią

Wcześniej lista przynależna do karty mobilizacyjnej obejmowała m.in. odzież, środki higieny czy podstawowy zestaw biwakowy – podało radio Yle.

- W magazynach wojskowych jest wystarczająco dużo sztuk broni i amunicji na wypadek wojny, ale jeśli rezerwiści przywiozą ze sobą do jednostek także własną prywatną broń to wszystkie krajowe zasoby uzbrojenia będą dostępne w razie rzeczywistego zagrożenia - argumentuje sztab.

Dowództwo zaznacza przy tym, że przydatność w armii prywatnej broni rezerwistów będzie oceniana po stawieniu się w jednostce, podobnie jeśli o chodzi o zastosowanie prywatnych dronów do potencjalnych zadań wojskowych.

Licząca 5,5 mln osób Finlandia jest jednym z tych krajów świata, w których jest najwięcej zarejestrowanej broni palnej w przeliczeniu na mieszkańca. Średnio prywatną broń posiada co trzeci (powyżej 15. roku życia można ubiegać się o pozwolenie na broń za zgodą opiekuna). Według statystyk policji większość spośród około 1,5 mln licencjonowanych egzemplarzy broni palnej, to broń myśliwska, tj. strzelby i karabiny.

Fińska armia opiera się na powszechnym poborze (obowiązkowa służba dla mężczyzn, dobrowolna dla kobiet) oraz szerokiej rezerwie. Na czas wojny wielkość sił zbrojnych określona jest na 280 tys. żołnierzy, których stan uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy liczącej 870 tys. osób. Z początkiem 2026 r. górna granica wieku rezerwistów została podniesiona (z obecnych 50 lat do 65 r. życia). Dzięki tej zmianie po 2030 r. liczebność rezerwy wzrośnie do około miliona osób.

