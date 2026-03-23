Czy Polska powinna wystąpić z ETS? Najnowszy sondaż dla Polsat News
Ponad 57 proc. badanych, którzy słyszeli o unijnym systemie ETS jest za wystąpieniem z niego Polski - wynika z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polsat News. Co piąty ankietowany z kolei nie słyszał o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych.
19,3 proc. badanych nie wie o unijnym systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych ETS. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Polsat News wynika, że 80,7 proc. biorących w nim udział słyszało o ETS.
Spośród osób które zadeklarowały, że słyszały o tej unijnej regulacji, ponad 57 proc. jest zwolennikami wystąpienia przez Polskę z ETS - 35,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 21,9 proc. "raczej tak".
Czy Polska powinna wystąpić z ETS? Najnowszy sondaż dla Polsat News
Przeciwko wyjściu Polski z systemu jest 31,6 proc. deklarujących wiedzę o nim (21,2 wybrało opcję "raczej nie", 10,4 "zdecydowanie nie"). Zdania na ten temat nie ma 10,8 proc.
Najmniej deklaracji na temat świadomości obowiązywania systemu ETS mają badani w wieku od 18 do 29 lat (60,9 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (66,1 proc.).
Deklarowana wiedza o ETS rośnie w sondażu wraz z wykształceniem - 84,7 proc. osób z wykształceniem średnim i 90,1 proc. osób z wykształceniem wyższym stwierdziło, że słyszała o unijnym systemie handlu emisjami.
Kto za wyjściem z ETS? Najwięcej wśród młodych i wyborców Brauna
Najmłodsza grupa wiekowa jest też tą, która najczęściej wybiera opcje wyjścia Polski z ETS - 26,7 proc. wskazało opcję "zdecydowanie tak", a 46,5 proc. "raczej tak".
2,8 proc. młodych wyborców nie ma na ten temat zdania. Wśród osób mających od 60 do 69 lat brak opinii deklaruje 15,1 proc., a wśród ludzi którzy mają 70 i więcej lat 18,8 proc.
Zwolennicy opuszczenia ETS przez Polskę, którzy wcześniej wskazali, że wiedzą o tym systemie, to najczęściej wyborcy głosujący w ostatnich wyborach prezydenckich na Grzegorza Brauna (97,8 proc. jest zdecydowanie za), Sławomira Mentzena (56,3 proc. "zdecydowanie tak" i 35,1 proc. "raczej tak") oraz Karola Nawrockiego (61, 9 proc. "zdecydowanie tak" i 14,1 proc. "raczej tak").
Badanie ogólnopolskie IBRiS dla Grupy Polsat przeprowadzono w dniach 19-22 marca. Zrealizowano je metodą CATI na grupie reprezentatywnej tysiąca Polaków.
