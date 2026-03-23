19,3 proc. badanych nie wie o unijnym systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych ETS. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Polsat News wynika, że 80,7 proc. biorących w nim udział słyszało o ETS.

Spośród osób które zadeklarowały, że słyszały o tej unijnej regulacji, ponad 57 proc. jest zwolennikami wystąpienia przez Polskę z ETS - 35,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 21,9 proc. "raczej tak".

Czy Polska powinna wystąpić z ETS? Najnowszy sondaż dla Polsat News

Przeciwko wyjściu Polski z systemu jest 31,6 proc. deklarujących wiedzę o nim (21,2 wybrało opcję "raczej nie", 10,4 "zdecydowanie nie"). Zdania na ten temat nie ma 10,8 proc.

Najmniej deklaracji na temat świadomości obowiązywania systemu ETS mają badani w wieku od 18 do 29 lat (60,9 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (66,1 proc.).

Deklarowana wiedza o ETS rośnie w sondażu wraz z wykształceniem - 84,7 proc. osób z wykształceniem średnim i 90,1 proc. osób z wykształceniem wyższym stwierdziło, że słyszała o unijnym systemie handlu emisjami.

Kto za wyjściem z ETS? Najwięcej wśród młodych i wyborców Brauna

Najmłodsza grupa wiekowa jest też tą, która najczęściej wybiera opcje wyjścia Polski z ETS - 26,7 proc. wskazało opcję "zdecydowanie tak", a 46,5 proc. "raczej tak".

2,8 proc. młodych wyborców nie ma na ten temat zdania. Wśród osób mających od 60 do 69 lat brak opinii deklaruje 15,1 proc., a wśród ludzi którzy mają 70 i więcej lat 18,8 proc.

Zwolennicy opuszczenia ETS przez Polskę, którzy wcześniej wskazali, że wiedzą o tym systemie, to najczęściej wyborcy głosujący w ostatnich wyborach prezydenckich na Grzegorza Brauna (97,8 proc. jest zdecydowanie za), Sławomira Mentzena (56,3 proc. "zdecydowanie tak" i 35,1 proc. "raczej tak") oraz Karola Nawrockiego (61, 9 proc. "zdecydowanie tak" i 14,1 proc. "raczej tak").

Badanie ogólnopolskie IBRiS dla Grupy Polsat przeprowadzono w dniach 19-22 marca. Zrealizowano je metodą CATI na grupie reprezentatywnej tysiąca Polaków.

