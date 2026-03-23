Co piąty Polak chce opuścić UE. Najnowszy sondaż dla Polsat News

"Czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy raczej ją opuścić?" - zapytano uczestników sondażu IBRiS dla Polsat News.

Na tak postawione pytanie ponad połowa (50,7 proc.) odpowiedziała, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w UE, a 22,1 proc, wybrała odpowiedź "raczej pozostać". W sumie 72,8 proc. respondentów jest przeciwko polexitowi.

Za zdecydowanym pozostaniem w UE opowiedziały się w większości kobiety, osoby w wieku 60-69 lat, mieszkańcy dużych miast o zaludnieniu powyżej 250 tys. oraz posiadacze wyższego wykształcenia .

Polska powinna opuścić UE? Wyniki sondażu dla Polsat News

Za tym, by Polska "raczej opuściła" UE jest 16,2 proc. pytanych, natomiast 6,7 proc. uważa, że należy zdecydowanie wystąpić z UE - łącznie 22,9 proc. ankietowanych.

Wśród osób, którzy zdecydowanie chcą wyjścia Polski z UE dominują kobiety, osoby w wieku 50-59 lat, mieszkańcy małym miast o zaludnieniu do 50 tys. oraz posiadające wykształcenie wyższe.

Pozostałe 4,3 proc. uczestników badania nie było w stanie opowiedzieć się za konkretnym rozwiązaniem.

Sondaż dla Polsat News. Polska w Unii Europejskiej - więcej strat czy korzyści?

Polaków zapytano również, jak ich zdaniem członkostwo w Unii Europejskiej wpłynęło na sytuację Polski.

Ponad połowa (56,5 proc.) respondentów sondażu dla Polsat News odpowiedziała, że Polska odniosła więcej korzyści niż strat. Przeciwnego zdania jest 18,1 proc. pytanych, natomiast 16,7 proc. uważa, że korzyści i straty zrównoważyły się. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 8,7 proc. badanych.

Badanie ogólnopolskie IBRiS dla Grupy Polsat przeprowadzono w dniach 19-22 marca. Zrealizowano je metodą CATI na grupie reprezentatywnej tysiąca Polaków.

