Trzynastka jest równa minimalnej emeryturze. Po marcowej waloryzacji wynoszącej 5,3 proc. jej wymiar brutto to 1978,49 zł, a więc o prawie 100 zł więcej względem poprzedniej, czyli 1878,91 zł. Seniorzy otrzymają jednak nieco "chudsze" transfery z ZUS.

13. emerytura 2026. Ile na rękę?

To konsekwencja mechanizmu, zgodnie z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (lub inny organ wypłacający świadczenie) pobiera 9-proc. składkę zdrowotną. Poza tym, przy wyższych świadczeniach (w praktyce od około 2500 zł brutto), kwota może być dodatkowo pomniejszana o 12 proc. zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie okazuje się, że niższe emerytury przekładają się na... wyższe kwoty netto "trzynastki".

ZOBACZ: ZUS dopłaca emerytkom ponad 1000 zł miesięcznie. Nie każdy spełnia kryteria

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, pokazujących, ile szacunkowo "na rękę" otrzymają uprawnieni w zależności od ich świadczeń:

1000 zł brutto emerytury to 1743,43 zł trzynastki netto

1500 zł brutto to 1683,43 zł

przy 1978,49 zł brutto przelane zostanie 1625,43 zł

przy 2000 zł: 1623,43 zł na rękę

od 2500 zł brutto w górę dodatek jest już stały i wynosi 1563,43 zł netto

Są też skrajne przypadki, w których regularne wpływy wynoszą kilkaset złotych lub są bardzo niskie. Wówczas przyznawana kwota jest najwyższa i wynosi 1800,43 zł netto.

13. emerytura. Kiedy spodziewać się pieniędzy?

ZUS przekazuje trzynastki w kwietniu, dołączając je do sum wysyłanych standardowo. Reguły dotyczące harmonogramu przelewów są stałe. Przewidziane terminy dostarczania środków to: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca.

ZOBACZ: Tańszy wyjazd do sanatorium może przepaść. Nowe zasady od maja

Z uwagi na to, że 6 kwietnia (poniedziałek wielkanocny) oraz 25 kwietnia (sobota) wypadają w dni wolne, seniorzy otrzymujący pieniądze w tych terminach dostaną je odpowiednio 3 i 24 kwietnia.

Komu nie przysługuje 13. emerytura?

W dużym uproszczeniu - warunkiem otrzymania "trzynastki" jest prawo do wypłaty świadczenia na dzień 31 marca danego roku. Osoby, które mają w tym czasie zawieszoną emeryturę lub rentę, nie mogą liczyć na wspomniany zastrzyk gotówki.

ZOBACZ: Dodatkowe pieniądze z ZUS po ukończeniu 60. roku życia. Sprawdź, czy ci się należą

Wykluczeni z tej formy wsparcia są też m.in. sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, którzy po zakończeniu służby pobierają specjalne uposażenie zamiast emerytury. Dodatkowego świadczenia nie dostają także niektórzy byli sportowcy, w tym medaliści olimpijscy, którzy pobierają specjalne świadczenia przyznawane na innych zasadach.

14. emerytura 2026. W tym roku może być mniej uprawnionych

Gdy znana jest wysokość najniższej emerytury, znana staje się także wartość 14. emerytury. Świadczenie to wypłacane jest jesienią, we wrześniu. Po raz kolejny waloryzacja sprawia, że uszczupli się grono uprawnionych.

ZOBACZ: Mało kto pamięta o tej uldze w PIT. Skarbówka pozwala odliczyć nawet 840 zł

Wynika to z zasady "złotówka za złotówkę". 1978,49 zł brutto popłynie na konta tych, którzy pobierają do 2900 zł brutto co miesiąc. Każda złotówka powyżej tego progu pomniejsza wysokość dodatku. Jeśli jego wartość spadnie poniżej 50 zł brutto, świadczenie nie jest wypłacane.

W praktyce oznacza to, że część osób z wyższymi emeryturami może otrzymać niższą czternastkę lub nie otrzymać jej wcale.

red. / polsatnews.pl