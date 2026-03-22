Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polski 2050 wystąpił w niedzielnym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Prowadzący program Marek Tejchman pytał polityka o słowa Grzegorza Schetyny. Ten w programie "Polityczny WF z gościem" stwierdził, że Polski 2050 politycznie już nie ma.



- To powinien się Grzegorz Schetyna zastanowić, czy chce PiS-u w 2027 roku u władzy, bo bez Polski 2050 Platforma Obywatelska nie będzie w stanie rządzić - odpowiedział Śliz.

Prowadzący przytoczył kolejne słowa Schetyny - tym razem o tym, że obecna koalicja władzę ma dzięki koalicjantom. - Cieszę się bardzo, że o tym pamięta kolega Grzegorz Schetyna i mam nadzieję, że też będzie pamiętał przez najbliższe półtora roku - odparł Śliz.



- Myślę, że docenienie koalicjanta, który jest lojalnym koalicjantem, może czasami jest kamyczkiem w bucie, o którym mówiła Katarzyna Pełczyńska na naszej konwencji, ale walczy o swoje, natomiast jest lojalny - stwierdził polityk Polski 2050.

Rozpad Polski 2050. Paweł Śliz: Jestem w stanie wybaczyć każdemu

W połowie lutego Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i stworzyła nowy klub parlamentarny Centrum. - Doszło do pewnej separacji. Ja uważam, że separacja jest do tego, że i tak część wróci do macierzy - ocenił Paweł Śliz.

Pytany o to, czy dla tych, którzy odeszli, otwarta jest droga powrotu, odparł: - Moje serce jest zawsze otwarte jako przewodniczącego klubu Polski 2050. Dopytywany o to, czy jest otwarte dla wszystkich, odpowiedział: - Ja myślę, że tak. Jestem w stanie wybaczyć każdemu.

- Jestem też realistą, widzę, w jakim miejscu jest Polska 2050. Tylko ja przestrzegam moich koalicjantów - pamiętajcie o tym, bez takiej partii centrowej, bez Polski 2050 skończą się rządy demokratyczne - stwierdził Śliz. - Moim zdaniem pokazaliśmy, że walczymy o sprawy Polaków, co zresztą widać, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową chociażby - dodał.

