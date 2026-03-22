Zełenski reaguje na ruch USA. "Dają Rosji poczucie bezkarności"

W niedzielę na Florydzie kontynuowane są ukraińsko-amerykańskie rozmowy pokojowe dotyczące konfliktu Kijowa z Moskwą. Delegację składającą się m.in. z Rustema Umierowa oraz Kyryło Budanowia przyjęli Steve Witkoff razem z Jaredem Kushnerem.

Pozostający w Ukrainie prezydent Wołodymyr Zełenski wykorzystał kolejny dzień negocjacji, by przypomnieć, iż zdjęcie części sankcji nałożonych na rosyjską ropę naftową umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych.

ZOBACZ: Amerykanie zdejmują sankcje na rosyjską ropę. Kreml potwierdza i się cieszy

"W ciągu ostatniego tygodnia Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie prawie 1550 dronów szturmowych, ponad 1260 kierowanych bomb lotniczych i dwa pociski rakietowe. W tym samym tygodniu, dzięki złagodzeniu sankcji, Rosja zwiększyła sprzedaż ropy naftowej, aby sfinansować wojnę" - ocenił Zełenski w mediach społecznościowych.

USA rezygnują z części sankcji na Rosję. To reakcja na rosnące ceny ropy

Po ataku USA i Izraela na Iran, a także jego konsekwencji, czyli wzroście cen ropy naftowej na globalnych rynkach Steve Bessent ogłosił zdjęcie sankcji na rosyjską ropę, która znajdowała się już w tankowcach. Licencja na jej sprzedaż jest ważna do 4 kwietnia.

Następnie amerykański sekretarz skarbu zdecydował, by wycofać żądania wysunięte przez USA wobec Indii - Biały Dom domagał się, by kraj ten przestał kupować rosyjskie surowce. W obliczu kryzysu paliwowego administracja Donalda Trumpa złagodziła jednak stanowisko i zezwoliła na handel.

ZOBACZ: Media: Ukraina wkracza do akcji na Bliskim Wschodzie. Są pierwsze sukcesy

Według Zełenskiego znoszenie sankcji uderzającej w rosyjski przemysł paliwowy to błąd, który oddala Ukrainę od pokoju. "Dochody dają Rosji poczucie bezkarności i możliwość kontynuowania wojny. Dlatego presja musi być kontynuowana, a sankcje muszą działać" - przekazał.

Zełenski apeluje w sprawie sankcji. "Tankowce muszą zostać zatrzymane"

Prezydent Ukrainy podkreślił, że kluczowe jest sprawdzenie, w jakim stopniu Rosja jest gotowa do zakończenia wojny w nowych okolicznościach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. "Flota cieni nie może czuć się bezpiecznie na wodach europejskich, ani nigdzie indziej. Tankowce, które służą budżetowi wojennemu, mogą i muszą zostać zatrzymane i zablokowane, a nie po prostu zwolnione" - uznał.

ZOBACZ: Donald Trump postawił ultimatum Iranowi. "W ciągu 48 godzin"

Wcześniej zadowolenie z decyzji USA o zdjęciu części sankcji wyraził Kiriłł Dmitriew. "Coraz więcej państw zaczyna kupować ropę w miarę ograniczania sankcji USA wobec rosyjskich nośników energii. (...) Stany Zjednoczone w zasadzie przyznają oczywistość: bez rosyjskiej ropy globalny rynek energii nie może pozostać stabilny" - przekazał w połowie marca doradca Władimira Putina.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni