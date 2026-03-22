Jak poinformował Urząd m. st. Warszawy, w niedzielę nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Część ulic w centrum miasta zostanie zamknięta, a przy większości z nich nie będzie można również parkować.

Uczestnicy 20. Półmaratonu Warszawskiego pobiegną przez Bielany, Pragę-Południe, Pragę-Północ, Żoliborz i Śródmieście. Podczas trwania wydarzenia piesi przejdą przez trasę biegów wyłącznie w miejscach i w czasie wskazanym przez policję lub służby porządkowe.

Warszawa miastem biegaczy. Zmiany w ruchu drogowym

W związku z Półmaratonem, w niedziele utrudnienia w ruchu drogowym nastąpią w poniższych rejonach:

Most Poniatowskiego – jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta od soboty od godz. 19 do niedzieli do godz. 18 ; jezdnia w stronę centrum będzie zamknięta w niedzielę od godz. 5 do godz. 14

Trakt Królewski – zamknięty w niedzielę w godzinach 10-12:30

ulica Miodowa – zamknięta w niedzielę w godzinach 10-13:30

ulica Mickiewicza – jezdnia w stronę Osiedla Ruda zamknięta w godzinach 10:30-14

ulica Podleśna i Gwiaździsta – zamknięte w niedzielę w godzinach 10:30-14:30

Wisłostrada – jezdnia w kierunku centrum będzie zamknięta w niedzielę w godzinach 10:30-15:30

Most Gdański – jezdnia w kierunku Pragi zamknięta w niedzielę w godzinach 10:30-15:30

Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie – zamknięte w niedzielę w godzinach 8-16

Jubileuszowy Półmaraton Warszawski – zmiany na drogach i w komunikacji



Półmaraton Warszawski. Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

Warszawa planuje też zmiany w organizacji ruchu autobusów i tramwajów.

W niedzielę od rana do godz. 18 tramwaje nie będą jeździły od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Trasy zmienią linie: 9, 22 i 24. Objazdami pojadą też tramwaje: 6, 15, 16 i 18. Od godz. 8 zmienią się też trasy 19 innych linii.

Od rana w niedzielę, autobusy: 102, 111, 117, 125, 146, 147, 158, 166, 202 i 507 będą jeździły objazdami. Później, od godz. 8, zmienią się również trasy linii: 106, 114, 116, 118, 122, 127, 128, 131, 135, 157, 162, 175, 180, 181, 185, 197, 409, 500, 517.

Po otwarciu ulic, autobusy będą sukcesywnie wracały na swoje trasy. Pełna lista objazdów dla komunikacji miejskiej dostępna jest na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

W niedzielę uczestnicy biegu mają zapewnioną w stolicy darmową komunikację miejską. Jak wynika z informacji Urzędu m. st. Warszawy, w 20. Półmaratonie Warszawskim weźmie udział 33 tys. zawodników.

