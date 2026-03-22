Szef rządu podkreślił, że wymiana informacji między Budapesztem a Moskwą jest jednym z powodów, dla których podczas posiedzeń uważa na słowa.

"To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - pisał polski premier.

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

Tajne rozmowy Węgier z Rosją. W tle posiedzenia Rady UE

Jak dowiedział się "The Washington Post", szef MSZ Węgier Peter Szijjarto regularnie dzwonił do swojego odpowiednika w Rosji Siergieja Ławrowa w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej. Relacjonował mu w ten sposób przebieg rozmów unijnych polityków.

"Od lat każde spotkanie UE odbywało się z udziałem Moskwy poprzez takie rozmowy" – powiedział anonimowy europejski urzędnik.

ZOBACZ: Udawany zamach na Orbana. Media dotarły do tajnego planu Rosji

Amerykański dziennik zaznacza, że Szijjarto odbył aż 16 oficjalnych podróży do Rosji od początku wojny w Ukrainie. Po raz ostatni pojechał do Moskwy 4 marca na spotkanie z Władimirem Putinem.

Na doniesienia dotyczące tajnej współpracy Węgier z Rosją zareagował również rywal Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych, lider partii TISZA Peter Magyar, nazywając szefa MSZ "zdrajcą Węgier".

"Fakt, że minister spraw zagranicznych Węgier, bliski przyjaciel Siergieja Ławrowa, relacjonuje Rosjanom każde spotkanie UE niemal minuta po minucie, jest jawną zdradą. Ten człowiek zdradził nie tylko swój kraj, ale i Europę" - przekazał w medialnym oświadczeniu.

"Zamach" na Viktora Orbana. Moskwa zaproponowała Węgrom nową strategię

"The Washington Post" poinformował również, że rosyjski wywiad zaproponował władzom w Budapeszcie zaaranżowanie zamachu na życie premiera Viktora Orbana. W ich ocenie miałoby to zwiększyć jego szanse w wyborach parlamentarnych, zaplanowanych na 12 kwietnia.

W wewnętrznym raporcie wywiadu Federacji Rosyjskiej przekonywano o potrzebie "fundamentalnej zmiany całego paradygmatu kampanii wyborczej", aby umocnić pozycję Orbana.

ZOBACZ: Orban napisał do prezydenta Nawrockiego. Chodzi o reformę ETS

Jak donosi dziennik, Moskwa wspierała lidera Fideszu między innymi poprzez prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, która miała ukazać węgierskiego premiera w dobrym świetle. Wcześniej portal śledczy VSquare ujawnił, że na rzecz kampanii Orbana zaangażowano także rosyjskie boty.

