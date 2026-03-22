Tusk uderza w ludzi Orbana, chodzi o posiedzenia Rady UE. "Od dawna mamy podejrzenia"
Wiadomość, że ludzie Orbána informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. To reakcja na doniesienia "The Washington Post" o tajnej komunikacji między szefem MSZ Węgier Peterem Szijjarto a szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.
Szef rządu podkreślił, że wymiana informacji między Budapesztem a Moskwą jest jednym z powodów, dla których podczas posiedzeń uważa na słowa.
"To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - pisał polski premier.
Tajne rozmowy Węgier z Rosją. W tle posiedzenia Rady UE
Jak dowiedział się "The Washington Post", szef MSZ Węgier Peter Szijjarto regularnie dzwonił do swojego odpowiednika w Rosji Siergieja Ławrowa w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej. Relacjonował mu w ten sposób przebieg rozmów unijnych polityków.
"Od lat każde spotkanie UE odbywało się z udziałem Moskwy poprzez takie rozmowy" – powiedział anonimowy europejski urzędnik.
Amerykański dziennik zaznacza, że Szijjarto odbył aż 16 oficjalnych podróży do Rosji od początku wojny w Ukrainie. Po raz ostatni pojechał do Moskwy 4 marca na spotkanie z Władimirem Putinem.
Na doniesienia dotyczące tajnej współpracy Węgier z Rosją zareagował również rywal Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych, lider partii TISZA Peter Magyar, nazywając szefa MSZ "zdrajcą Węgier".
"Fakt, że minister spraw zagranicznych Węgier, bliski przyjaciel Siergieja Ławrowa, relacjonuje Rosjanom każde spotkanie UE niemal minuta po minucie, jest jawną zdradą. Ten człowiek zdradził nie tylko swój kraj, ale i Europę" - przekazał w medialnym oświadczeniu.
"Zamach" na Viktora Orbana. Moskwa zaproponowała Węgrom nową strategię
"The Washington Post" poinformował również, że rosyjski wywiad zaproponował władzom w Budapeszcie zaaranżowanie zamachu na życie premiera Viktora Orbana. W ich ocenie miałoby to zwiększyć jego szanse w wyborach parlamentarnych, zaplanowanych na 12 kwietnia.
W wewnętrznym raporcie wywiadu Federacji Rosyjskiej przekonywano o potrzebie "fundamentalnej zmiany całego paradygmatu kampanii wyborczej", aby umocnić pozycję Orbana.
Jak donosi dziennik, Moskwa wspierała lidera Fideszu między innymi poprzez prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, która miała ukazać węgierskiego premiera w dobrym świetle. Wcześniej portal śledczy VSquare ujawnił, że na rzecz kampanii Orbana zaangażowano także rosyjskie boty.
