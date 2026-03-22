Troska o państwo czy blokowanie działań rządu? Nowy sondaż ws. wet prezydenta

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje Karola Nawrockiego, jak ogólnie ocenia Pan/Pani motywacje prezydenta przy wetowaniu ustaw uchwalonych przez obecny Sejm?" - usłyszeli uczestnicy badania United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

Jak wynika z nowego sondażu, ocena działań prezydenta jest niemal całkowicie determinowana przez sympatie polityczne głosujących.

Spośród wszystkich ankietowanych, 48,6 proc. uznało, że Karol Nawrocki zawetował już kilkadziesiąt ustaw wyłącznie ze względu na chęć blokowania działań rządu Donalda Tuska.

Z kolei 32,5 proc. respondentów sądzi, że weta wynikają z merytorycznej troski o państwo i jakość prawa.

Odpowiedzi na pytanie sondażowe nie potrafiło udzielić aż 18,9 proc. głosujących.

Weta prezydenta Karola Nawrockiego. Wyborcy oceniają

Najbardziej sceptyczni do decyzji podejmowanych przez urzędującego prezydenta są wyborcy koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy). Aż 93 proc. osób z tej grupy twierdzi, że poprzez swoje weta Karol Nawrocki pragnie zablokować działania rządu.

6 proc. osób uznało, że weta wynikają z pobudek merytorycznych, a 1 proc. odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Przeciwnego zdania są przede wszystkim wyborcy partii opozycyjnych (Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz partii Razem). 65 proc. respondentów twierdzi, że weta prezydenta to chęć troski o jakość prawa i dobro państwa.

Pobudek politycznych upatruje się w tym 15 proc. osób. 20 proc. ankietowanych z tej grupy nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

United Surveys osobno przeanalizowało również głosy wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 36 proc. osób sądzi, że prezydent do tej pory wetował ustawy ze względu na dobro Polski, a 21 proc. uważa, że wynikały one wyłącznie z powodów politycznych. 42 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Nawrocki pobije rekord? Przegonił większość prezydentów

Jak przytacza "WP" ciągu sześciu miesięcy urzędowania prezydent Karol Nawrocki zawetował 28 ustaw, w tym ustawę wdrażającą unijny program zbrojeniowy SAFE, tzw. ustawę łańcuchową, ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy czy "lex Kamilek".

Portal dodaje, że Nawrocki przegonił liczbą zawetowanych ustaw większość prezydentów RP - Lecha Wałęsę (27), Andrzeja Dudę (19 w ciągu dwóch kadencji), Lecha Kaczyńskiego (18) i Bronisława Komorowskiego (4). Rekordzistą w tej kwestii był Aleksander Kwaśniewski, który w ciągu dwóch kadencji odmówił podpisania 35 ustaw.

Badanie United Surveys dla IBRiS przeprowadzono w dniach 13-15 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni