Tragedia na boisku w Niemczech. Nie żyje siedmiolatek

W mieście Erlangen w Bawarii doszło do tragicznego wypadku z udziałem siedmiolatka. Podczas przygotowań do meczu piłkarskiego na chłopca przewróciła się bramka piłkarska. Życia dziecka nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek na boisku piłkarskim w Bawarii

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godziny 14. Na głównym boisku sportowym miał rozegrać się mecz ligi krajowej między drużyną FSV Erlangen-Bruck a SVG Steinachgrund.

 

Podczas przygotowań do gry rozegrały się dramatyczne sceny. Jak donosi niemiecki "Bild", siedmioletni chłopiec został przygnieciony przez przewracającą się bramkę piłkarską. Cała sytuacja miała miejsce na oczach kibiców i pozostałych zawodników. 

Tragedia na boisku piłkarskim. Chłopca przygniotła bramka

Siedmiolatkowi natychmiast udzielono pierwszej pomocy i wezwano służby ratunkowe. Wkrótce potem z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Mimo błyskawicznej reakcji świadków i starań lekarzy, chłopiec nie przeżył.

 

Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają śledczy. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego bramka nagle się przewróciła. Sprawa trafiła już do prokuratury. Powołano również biegłego, który ma pomóc we wskazaniu przyczyny zdarzenia.

 

Pogrążony w żałobie klub sportowy FSV Erlangen-Bruck odwołał zaplanowane rozgrywki i złożył kondolencje rodzinie zmarłego chłopca.

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
